Zwei Standards kosten Baldham II gegen Primus Punkte - TSV Haar mit Kantersieg

Teilen

Das darf doch nicht wahr sein, scheinen Zornedings Torwart Benedikt Hartl und Moritz Benkert zu denken. Es setzte gleich fünf Gegentreffer. Foto: stefan Rossmann © stefan Rossmann

Der TSV Zorneding ist früh in Führung gegangen, unterlag am Ende jedoch deutlich. Der SC Baldham-Vaterstetten verpasste gegen den TSV Hohenbrunn eine Überraschung.

TSV Zorneding II – TSV Haar 1:5

Die zweite Mannschaft des TSV Zorneding hat sich dem TSV Haar in der A-Klasse trotz Blitzstarts geschlagen geben müssen. Das Team von Rudolf Riedl unterlag dem Tabellenzweiten mit 1:5 (1:1). Nach wenigen Momenten brachte Christoph Hartinger (4.) die Zornedinger Elf in Front. Der Haarer Ausgleich (9.) ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bis tief in die zweite Hälfte wehrte sich die Riedl-Mannschaft erfolgreich gegen die Haarer Offensivkraft, musste dann jedoch Tribut zollen, so dass die Gäste noch viermal jubeln durften (67., 72., 77., 89.). Durch die Niederlage rutschte das Zornedinger Team vom dritten auf den vierten Platz in der Tabelle. (fhg)

Zorneding II: Hartl, Eberhardt, Tieking, Holzmann, Freihaut, Hartinger, Stadler, Hahn, Duwel, Benkert, Rimböck - Gerdemann, Dornstädter, Engstler, Ziepl, Ostner

TSV Hohenbrunn – SC Baldham-Vat. II 2:0

Die Reserve des SC Baldham-Vaterstetten war nah dran an einem Punktgewinn im Auswärtsspiel in der A-Klasse bei Tabellenführer TSV Hohenbrunn. Zwei späte Treffer der Platzherren (78., 84.) brachten die Baldhamer um ihren Lohn.

„Wir hatten zu Beginn unsere Möglichkeiten. Am Ende verlieren wir durch zwei Standardsituation. Aber generell sind wir trotzdem auf einem guten Weg“, sagte Interimstrainer Valentin Kaiser, der beim SCBV II die Nachfolge von Thomas Englert angetreten hat. „Ich kenne die Mannschaft in- und auswendig, da ich bis zu meiner Verletzung selbst dort gespielt haben“, so Kaiser, der mit seinem Team in den verbleibenden beiden Ligapartien gegen Zorneding II und Grafing II noch punkten muss, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu sichern.

SCBV II: D. Schmidt, Nergert, Wiester, Kuhle, Blichmann, Rooshani, Kaltwasser, Andre, Jungk, Deutschmann, Sassenbach - Nass, Beck, M. Schmidt, Wahid. (fhg)