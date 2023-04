Klartext nur im Verliererlager: SC Baldham-Vaterstetten kassiert Dämpfer im Aufstiegsrennen

Teilen

Mit dem Tempo der Pframmerner Gäste (schwarz) um Mathias Niedermaier hatten die Baldhamer Kicker (rot, links) Florian Holzapfel und (rechts) Daniel Winzer so ihre Probleme. © stefan rossmann

Der SC Baldham-Vaterstetten hat in der Kreisliga 3 einen heftigen Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft einstecken müssen.

Vaterstetten – Im Landkreis-Derby gegen den TSV Oberpframmern kam der SCBV am Freitagabend deutlich mit 0:5 (0:1) unter die Räder. „Ich warte jetzt auf einen Anruf aus Oberpframmern, in dem sie sich dafür bedanken, dass wir das Spiel nicht verlegt haben“, sagte Baldhams Trainer Gediminas Sugzda im Anschluss an die Begegnung.

Im Vorfeld hatte es Spannungen zwischen beiden Seiten gegeben, nachdem der SCBV einer von Oberpframmern gewünschten Spielverlegung wegen eines möglichen Konzertbesuchs nicht nachgekommen war. „Sie sind mit ihrer besten Elf aufgetreten“, stellte Sugzda fest. Das Lokalderby war den Gästen aus Oberpframmern letztlich dann wohl doch von größerer Bedeutung.

Bereits früh im Spiel durfte der TSV erstmals jubeln. Nach einer Ecke konnte Baldhams Schlussmann Fabio Di Palma zunächst noch retten, ehe Daniel Esterl (7.) die Gästeführung erzielte. Auch im zweiten Spielabschnitt setzte es für das Sugzda-Team ein frühes Gegentor. Diesmal war Felix Kronester (49.) zur Stelle. Es folgten drei weitere Oberpframmerner Treffer durch Maxi Probst (59.) und Florian Köster (69., 78.).

„Wir haben sehr viele Fehler gemacht, uns verdribbelt und Bälle verstolpert. Oberpframmern hat das clever ausgenutzt“, analysierte Sugzda. „Normalerweise leistet man sich vielleicht einen Fehler dieser Art pro Spiel. Wir haben fünf gemacht.“ Aufgrund der Baldhamer Niederlage und des Unentschiedens von Grüne Heide Ismaning (2:2 beim SV Zamdorf) musste der SCBV seinen Platz an der Tabellenspitze räumen und befindet sich nun aufgrund des direkten Vergleichs punktgleich in der Verfolgerposition.

„Da steht man zumindest weniger unter Druck. Aber da wird noch viel passieren“, zeigte sich Baldhams Trainer dennoch optimistisch. „Nach so einer deutlichen Niederlage redet man zumindest Klartext untereinander.“ Klartext ließen die siegreichen Gäste aus Oberpframmern auch nach Abpfiff vermissen. Bereits im Vorfeld hatte sich der TSV offiziell selbst einen Maulkorb verpasst. (fhg)

SCBV: Di Palma, Winzer, Duraj, Olwa, Lämmermeier, Kreissl, Becker, Römer, Holzapfel, Gangutis, Stepanek - Reiter, Toure, Paul, Kaya. Oberpframmern: Huber, Niedermaier, Pommer, Lutz, Tristl, Lechner, Esterl, Leidl, Probst, Kronester, Köster - Kotter.