Mühsamer SC Baldham-Vaterstetten-Erfolg in Überzahl

Langer Ball: Der Spieler des Sc Baldham-Vaterstetten versucht es mit einem Flugball. © JS, Max Ziegler

Der SC Baldham-Vaterstetten hat in der Fußball-Kreisliga einen knappen Auswärtssieg gefeiert. Gediminas Sugzda und seine Mannen gewannen beim TSV Ottobrunn mit 1:0 (0:0).

Vaterstetten – „Ein 3:2 oder 4:3 wäre mir grundsätzlich lieber“, so Sugzda. In Ottobrunn tat sich der Primus lange schwer, ließ die nötige Konsequenz in seinen Aktionen vermissen. „Das war ein eher schwerfälliger Auftritt von unserer Seite“, bemängelte der SCBV-Coach.

Dabei spielte der Gegner seiner Elf bereits früh in die Karten, als ein Ottobrunner Defensivspieler wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen wurde. „Wir haben aus unserer Überzahl aber nicht genug gemacht. Vielleicht hat uns das sogar ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Gefühlt hat danach jeder einen Schritt weniger gemacht“, kritisierte Sugzda seine Elf.

Die Platzherren beschränkten sich danach allein auf ihre Abwehrarbeit und ließen die Baldhamer anrennen. „Wir haben uns zwar Chancen herausgespielt, aber wir waren nicht zwingend genug. Es hat lange gedauert, bis wir erfolgreich waren und die Lücke gefunden haben“, so Sugzda weiter. Genauer gesagt dauerte es bis fünf Minuten vor Schluss. Da hatte Fabian Kreissl einen genialen Einfall. Mit einem Steckpass setzte der Mittelfeldspieler Teamkollege Dominik Römer (85.) in Szene, der nervenstark zum 1:0 traf.

Damit eroberten die Baldhamer ihre Spitzenposition in der Tabelle zurück, nachdem Grüne Heide vorübergehend vorbeigezogen war. „Möglicherweise hat der ein oder andere meiner Spieler zu lange auf die Tabelle geschaut und Druck verspürt. Wir müssen künftig fokussierter auftreten. Trotzdem muss man in Ottobrunn erstmal gewinnen“, freute sich Sugzda über den Dreier. (fhg)

SC Baldham-Vaterstetten: Arewa, Winzer, Duraj, Lämmermeier, Kreissl, Becker, Prehn, Römer, Holzapfel, Rook, Stepanek - Reiter, Toure, Kaya.