Endlich Heimspiel: SC Baldham-Vaterstetten kann wieder ins Sportzentrum

Von: Olaf Heid

Gediminas Sugzda: Der SCBV-Coach freut sich auf das erste Heimspiel der Saison. © Stefan Roßmann

Die Auswärtsodyssee hat für den SC Baldham-Vaterstetten ein Ende. An Spieltag vier steigt das erste Heimspiel für die Sugzda-Elf.

Vaterstetten – Der Ex-Bezirksligist um Coach Gediminas Sugzda musste an den ersten drei Spieltagen in der Fremde antreten, weil das heimische Sportzentrum als Trainingsstätte für die Leichtathleten der Europameisterschaft belegt war. Nun ist das Stadion wieder verfügbar, so dass der SCBV sich aufs erste Heimspiel freut.

Um 20 Uhr geht es in der Kreisliga 3 (München) gegen den Nachbarn TSV Ottobrunn.

Die Sugzda-Elf kann dies mit viel Rückenwind tun, denn nach dem 5:0-Kantersieg im Derby beim TSV Ebersberg „ist die Stimmung natürlich positiv“, berichtet der SCBV-Fußballchef Helmut Lämmermeier. „Das war eine gute Leistung, auf die wir weiter aufbauen können.“ Zwar sei die personelle Lage gegen den altbekannten Rivalen weiter „angespannt, weil wir immer noch viele Verletzte haben und noch nicht mit der Aufstellung antreten konnten, die wir gerne hätten. Aber trotzdem ist unser junger Kader weiter gut besetzt“, betont Lämmermeier. Unter anderem fehlen Sugzda mit Niklas Stepanek und Nelson Rook zwei Stützen aus der Verteidigung.

Die Gäste reisen zwar mit einer überraschenden 1:4-Pleite gegen Oberpframmern an, „aber es wird keine leichte Aufgabe werden“, so der SCBV-Abteilungsleiter. Man kenne sich ja zur Genüge noch aus Bezirksliga-Zeiten. „Da waren viele enge Matches dabei.“ Diese Duelle liegen aber schon vier Jahre zurück. In der Saison 2017/18 gewannen die Baldhamer beide Vergleich (6:2, 3:0). Im letzten Testspiel in 2021 gab es hingegen ein torloses Remis. Seitdem haben sich aber beide Kader verändert. (ola)