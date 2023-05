Nachbar mit Extra-Motivationsschub: SCBV stolpert im Derby gegen Zorneding und im Aufstiegsrennen

Teilen

Maximilian Jarosch traf zur TSV-Führung. © kn

„Auswärtssieg! Auswärtssieg!“, feierten die Zornedinger Anhänger nach dem 2:1-Erfolg des TSV beim Lokalrivalen SC Baldham-Vaterstetten.

Vaterstetten – Dem Wunsch ihrer Fans kamen die Mannen von Sascha Bergmann umgehend nach, schließlich wussten die Spieler, wie wertvoll die Unterstützung von den Rängen gewesen war. „Unsere Fans haben die Jungs richtig gepusht. Sie haben ihnen in jeder Phase den Rücken gestärkt. Es war eine richtig gute Derbystimmung“, war Bergmann begeistert.

Nachdem die Begegnung zu Beginn des Monats wegen Unwetters beim Stand von 1:1 abgebrochen werden musste, ging es im Nachholspiel wieder bei Null los. Von einem starken Gewitter blieben alle Beteiligten diesmal verschont. Stattdessen ließ es Zornedings Routinier Maximilian Jarosch (30.) krachen, als er den Ball direkt aus der Luft mit links zum 1:0 für die Gäste in die Maschen beförderte.

„Wir haben uns im Ballbesitz schwer getan, denn Baldham hat ein gutes Pressing betrieben“, gestand Bergmann. „Aber wir sind immer wieder über Konter gefährlich geworden.“ Einen solchen verwertete im zweiten Durchgang U19-Spieler Luis Mikusch (66.) nach Zuspiel von Christoph Englmann. Somit hatten der jüngste und der älteste Zornedinger aus Bergmanns Kader getroffen.

Die Platzherren stellten durch einen Distanzschuss von Moritz Sarfert (72.) zwar noch den 1:2-Anschluss her, konnten den Auswärtserfolg des TSV jedoch nicht mehr verhindern.

„Man merkt schon, dass uns einige Leistungsträger fehlen, die wir nicht so leicht ersetzen können. Aber Zorneding hat es gut gemacht. Da sieht man, was 60 Liter Bier bewirken können“, spielte SCBV-Trainer Gediminas Sugzda auf die Aktion von Konkurrent Grüne Heide Ismaning an, die den Zornedingern vor der Begegnung offenbar ein gewisses Extra an Motivation geliefert hatten. „Diese Zahl stimmt definitiv nicht. Auf ein oder zwei Bier dürfen wir uns aber schon freuen“, entgegnete Bergmann.

Für die Baldhamer war es letztlich ein Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft. Mit einem Sieg hätte der SCBV nach Punkten zu Kreisliga-Spitzenreiter Ismaning aufschließen können. „Unser Ziel war und bleibt der Aufstieg. Das können wir noch immer erreichen, wenn auch vielleicht nicht über den direkten Weg. Wir bleiben fokussiert“, kündigte Sugzda im Hinblick auf das nächste Ligaspiel am heutigen Freitagabend (Beginn 20 Uhr, Sportzentrum) gegen den ATSV Kirchseeon an.

Sollte Grüne Heide in den zwei übrigen Saisonspielen nicht mehr patzen, könnten die Baldhamer den Aufstieg in die Bezirksliga zumindest noch über die Relegation schaffen. Für die Zornedinger geht es am Sonntag (14.30 Uhr) als neuer Dritter der Liga in das nächste Derby gegen den SV Anzing. (fhg)

SCBV: Di Palma, Reiter, Winzer, Duraj, Lämmermeier, Kreissl, Sarfert, Bär, Prehn, Römer, Kaya - Sealy, Toure, Peter.

Zorneding: Pohn, Ullrich, Bayer, Höger, Ziepl, Knöcklein, Kasper, Eberhardt, Schuster, Englmann, Jarosch - Matthias, Mikusch, Lentner, Ast, Stadler.