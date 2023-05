Kreisliga kompakt: Auftakt in eine Baldhamer Mammutwoche – Oberpframmern braucht noch einen Sieg

Nächster Einsatz im Waldsportpark für den TSV Ebersberg mit Maxi Volk (re., hier gegen Daniel Deutschbein/SVA). © sro

Im Saisonendspurt in der Fußball-Kreisliga bleibt kaum Zeit, um durchzuatmen. Der SC Baldham-Vaterstetten muss dreimal binnen vier Tagen antreten.

SC Baldham-Vaterstetten – TSV Zorneding (Di. 20 Uhr)

Nach ihren erfolgreichen Auftritten am Wochenende treffen sich der SC Baldham-Vaterstetten und der TSV Zorneding bereits heute zum Wiederholungsspiel im Vaterstettener Sportzentrum, nachdem die Partie zu Monatsbeginn wegen starken Gewitters beim Stand von 1:1 abgebrochen worden war.

Nun geht es wieder bei Null los. Für die Baldhamer ist es der Auftakt in ein echtes Mammutprogramm in der laufenden Woche. Nach dem Spiel gegen Zorneding steht am Donnerstag das Finale im Landkreispokal gegen Forstinning auf der Agenda, bevor es am Freitag erneut in der Liga gegen Kirchseeon zur Sache geht. „Wir konzentrieren uns jetzt zunächst auf den Dienstag und hoffen, dass wir die Partie ohne Verletzungen und mit einem guten Ergebnis hinter uns bringen werden“, sagt Gediminas Sugzda.

„Wir wollen die Spannung halten im Aufstiegsrennen“, fügt der SCBV-Trainer hinzu. Mit einem Sieg könnten die Baldhamer punktetechnisch zu Spitzenreiter Grüne Heide Ismaning aufschließen und so den Druck auf den Konkurrenten um die Meisterschaft hochhalten.

Doch die Gäste aus Zorneding sind gewillt, dem Nachbarn einen Strich durch die Rechnung zu machen. „Es gäbe nichts Schöneres als einen Derbysieg, um die Saison dann ausklingen zu lassen“, weiß TSV-Coach Sascha Bergmann, dessen Team mit großem Selbstvertrauen nach Baldham reist, denn seit Ende März sind die Zornedinger ungeschlagen. (fhg)

TSV Ebersberg – Fortuna Unterhaching (Di. 20 Uhr)

Der TSV Ebersberg bekommt es am Dienstagabend in der Fußball-Kreisliga im Stadion im heimischen Waldsportpark mit Fortuna Unterhaching zu tun. „Da kann man grundsätzlich einiges von uns erwarten. Ich weiß nur noch nicht, wie ich eine Mannschaft zusammenbekomme“, schmunzelt TSV-Coach Timur Tepedelen.

„Meine Spieler sind entweder gesperrt oder verletzt oder müssen zur Arbeit“, berichtet der Ebersberger Trainer. Da die TSV-Reserve quasi zeitgleich in der A-Klasse in Dornach gefordert ist, ist nun Tepedelens Kreativität bei der Kaderzusammenstellung gefragt. Einen eigenen Einsatz schließt der Coach allerdings aus. (fhg)

N.K. Hajduk – TSV Oberpframmern (Di. 20 Uhr)

Die Fußballer des TSV Oberpframmern haben sich für das Nachholspiel am heutigen Dienstagabend bei N.K. Hajduk München (Bezirkssportanlage Heinrich-Wieland-Straße) einiges vorgenommen. „Bei uns wird alles auflaufen, was zur Verfügung steht. Wir werden alles dafür tun, dass anschließend ein entspannter Saisonausklang möglich ist“, kündigt Oberpframmerns Benedikt Fürst an.

„Wir brauchen nämlich noch einen Sieg, um den Nichtabstieg endgültig zu fixieren. Wir hoffen auf einen erfreulichen Abend“, so der Abteilungsleiter. Zuletzt setzte es für den TSVO in Kirchseeon (2:4) die dritte Ligapleite am Stück. Ein Erfolgserlebnis käme für Fürst und Co. also gut gelegen, um im Schlussspurt der Saison nicht zusätzlich unter Druck zu geraten. (fhg)