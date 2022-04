SC Baldham-Vaterstetten: Nach 200 Pflichtspielen - SCBV ehrt Urgestein Fabian Kreißl

Von: Sebastian Isbaner

Fabian Kreißl.JPG © SC Baldham-Vaterstetten

200 Spiele bestritt Fabian Kreißl schon für den SC Baldham-Vaterstetten. Für diesen Meilenstein wurde der 27-Jährige mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Baldham - Vor dem Spiel gegen Moosinning in der Bezirksliga Oberbayern Ost gab es vor Anpfiff noch eine kleine Feierlichkeit. Der SC Baldham-Vaterstetten zeichnete Spielertrainer Fabian Kreißl mit einer Ehrenurkunde aus. Diese überreichten ihm die Vereins-Urgesteine Helmut Lämmermeier und Sepp Schmid. Grund dafür war das Erreichen eines großen Meilensteins für den Amateurfußball. Der 27-Jährige lief nämlich für die erste Mannschaft des SC in 200 Pflichtspielen auf.

41 Tore in 202 Pflichtspielen: Fabian Kreißls Bilanz für den SCBV

Die Vereinslegende spielt seit der Saison 12/13 beim SC Baldham-Vaterstetten in der Bezirksliga-Mannschaft. Davor zog er sich in der Jugend schon seit der U13 das Trikot des SCBVs an. In mittlerweile 202 Pflichtspielen kam der Mittelfeldspieler in neun Saisons auf insgesamt 41 Tore und 25 Vorlagen. Diese Zahlen lassen sich für den Zehner des SC auf jeden Fall sehen. Außerdem kam er in diesen neun Spielzeiten sechs Mal auf über 20 Einsätze. Mittlerweile ist Kreißl zusätzlich neben seiner Rolle als Leader auf dem Feld auch Co-Trainer.

Der SC Baldham-Vaterstetten kämpft gegen den Abstieg

Bisher schaffte der Verein mit Fabian Kreißl immer den Verbleib in der Bezirksliga. In dieser Saison steckt der Verein allerdings tief im Abstiegskampf drinnen. Baldham-Vaterstetten steht nach 24 Spielen mit 23 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz. Allerdings trennen den SCBV nur vier Punkte bis zum rettenden Ufer bei noch vier verbleibenden Spielen. Zum Relegationsplatz sind es sogar nur zwei Zähler. Für seine Zehnte Saison in der Bezirksliga muss Fabian Kreißl und sein SC Baldham-Vaterstetten in den kommenden Partien noch einmal alles investieren. (Sebastian Isbaner)