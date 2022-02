SC Baldham-Vaterstetten: Politik der kleinen Schritte

Coach Gedi Sugzda ist zufrieden mit der Vorbereitung. © lackovic

Die Vorbereitung lief für den SC Baldham-Vaterstetten durchaus ordentlich. Nun müssen die Spieler von Coach Sugzda in der Bezirksliga um den Klassenerhalt kämpfen.

Baldham/Vaterstetten - Ganz angetan vom Stand der Dinge zeigt sich der in der Winterpause verpflichtete Trainer des SC Baldham-Vaterstetten, Gediminas Sugzda: „Die Vorbereitung war bisher insgesamt recht ordentlich.“ Trotzdem ist sich der ehemalige litauische Nationalspieler der Schwere der Zielvorgabe, sprich Klassenerhalt, bewusst. „Der Nichtabstieg ist eine große Aufgabe, keiner will absteigen. Es wird sich zeigen, ob wir gut genug für die Liga sind.“ Zudem kämpft der bereits von 2008 bis 2012 in Baldham fungierende Trainer aktuell mit ein paar Coronafällen und Verletzten. „Das ist aber bei fast allen Vereinen momentan der Fall“, schränkt Sugzda die eigenen Einschränkungen gleich wieder ein.

Die bisher erzielten Testspielergebnisse und Fortschritte stuft der Coach ebenfalls positiv ein. „Es ist eine Steigerung zu sehen, die Abstimmung wird besser. Wir gehen kleine Schritte nach vorne.“ In diese Richtung soll auch der nächste Test daheim (Samstag, 15.30 Uhr) gegen den VfL Waldkraiburg gehen. arl