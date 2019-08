Doppelschlag als Debakel-Kur

von Julian Betzl schließen

Der SC Baldham-Vaterstetten zeigte sich beim VfL Waldkraiburg gut erholt vom jüngsten 0:5-Debakel gegen den ESV Freilassing.

Vaterstetten – „Es passt noch nicht alles zu 100 Prozent, aber nach diesem 0:5-Debakel war das schon okay“, resümierte Fabian Kreissl nach dem 2:0-Auswärtssieg seines SC Baldham-Vaterstetten beim VfL Waldkraiburg. Die Nachwirkungen der Klatsche aus der Vorwoche gegen den ESV Freilassing konnte der SCBV-Spielführer im ersten Abschnitt noch in etlichen Ballaktionen bei sich und seinen Mitspielern beobachten. „Wir hatten die Verunsicherung noch in den Knochen. Hätten wir unsere Chancen besser ausgespielt, hätten wir schon zur Pause 2:0 führen können.“

Hauptsächlich spielte sich das Geschehen zwischen den Strafräumen ab. Die Heimelf, die nach zwei Auftakterfolgen zwei Niederlagen wegstecken musste, feuerte lediglich einen gefährlichen Torschuss vor der Pause ab, der knapp am Kasten von Baldhams Schlussmann Maxi Neu vorbeistrich. Die Gäste kamen dagegen nach einem aberkannten Abseitstor gleich noch einmal durch Mansouri Alassani in Tornähe. Alassanis Querpass fiel Waldkraiburgs Torwart Bozjak ebenso zur Beute, wie ein wuchtiger Kopfball von Arnauld Bambara. Der laufstarke 22-jährige Neuzugang aus Burkina Faso überzeugte bei seinem ersten Startelfeinsatz für den SCBV nicht nur seinen Kapitän.

„Er hat seine Chance auf jeden Fall genutzt“, meinte Kreissl. „Gerade im Eins-gegen-Eins ist Arnauld eine Bereicherung für uns. Er ist Instinktfußballer und hat beim 1:0 gezeigt, dass er einfach zu schnell für diese Liga ist.“

Dabei hatte eigentlich der VfL gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff die Jubelfäuste schon geballt. Aus 25 Metern knallte ein Schuss plötzlich an die Unterlatte des SCBV-Kastens. „Ich würde nicht garantieren, dass der Ball danach nicht hinter der Linie war“, räumte Kreissl ein.

Der Unparteiische ließ weiterlaufen, Benedikt Jakob schickte einen langen Ball in die Spitze, und Bambara war auf und davon - 0:1. „Dass wir gleich das 2:0 nachgelegt haben, hat eine gewisse Sicherheit gebracht“, freute sich Kreissl über den gelungenen Doppelschlag, als Stefan Lechner nach einer Ecke quasi von Mario Sieger zum 0:2 angeköpft wurde. Allerdings changierte das erarbeitete Sicherheitsgefühl anschließend zu schnell in Selbstgefälligkeit. Waldkraiburg ging offensiv volles Risiko und wurde aufgrund von Baldhams unkonzentriertem Konterspiel auch nicht ausgebremst. „Erst die letzten zehn Minuten haben wir dann kontrolliert zu Ende gespielt“, fände es Fabian Kreissl trotz des erfolgreich abgehakten Debakels verfrüht, von einer finalen Rückkehr in die Erfolgsspur zu sprechen. Es passt halt doch noch nicht 100-prozentig. bjj