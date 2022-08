Knackpunkt 0:1 – SC Baldham-Vaterstetten kassiert erste Pleite

Niederlage beim Aufsteiger

Von Christian Scharl schließen

Dämpfer für den SC Baldham-Vaterstetten: Am zweiten Kreisliga-Spieltag verlor der Absteiger beim Aufsteiger SC Grüne Heide Ismaning mit 0:3.

Vaterstetten – Dies allerdings etwas unter Wert, bis zum Ismaninger Führungstor hielten die Baldhamer das Spielgeschehen mit zahlreichen Offensivaktionen offen.

Der SCBV änderte seine Startformation im Vergleich zum gelungenen 2:0-Auftaktsieg gegen Unterhaching nur auf einer Position, Fabio di Palma ersetzte Maximilian Salamon zwischen den Pfosten. In der Coachingzone nahm wieder Trainer Gediminas Sugzda nach seiner Genesung Platz.

Schon zu Spielbeginn setzten die Hausherren die Gäste gehörig unter Druck. „Da hat bei uns die Bereitschaft gefehlt, den Ball zu fordern,“ merkte Baldhams Abwehrchef Fabian Kreissl selbstkritisch an. Doch die Abwehr hielt – und nach etwas mehr als 25 Minuten kam Baldham besser ins Rollen und kontrollierte nun seinerseits das Spiel.

Jamil Toure und Timon Becker verpassten jedoch beste Gelegenheiten zur Baldhamer Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Strafraumszenen hochfrequent, auf Verteidigungsarbeit legten beide Teams keinen gesteigerten Wert. Ismanings Christian Häusler vergab eine Doppelchance. Auf der Gegenseite setzte Kapitän Niklas Stepanek einen Kopfball vorbei, Simon Lämmermeier verzog ebenfalls. Aber dann schepperte es doch: Nelson Rook leistete sich einen unnötigen Ballverlust, Jürgen Glasner nickte die anschließende Flanke zum 1:0 für die Ismaninger ein (65.).

„In so knappen Spielen kann das erste Tor dann entscheiden,“ sah Kreissl in dem 1:0 den Knackpunkt der Partie. Unglücklich aus Baldhamer Sicht fiel dann das 2:0. Kreissl bekam die Lederkugel aus nächster Nähe an die Hand. Zweifellos unabsichtlich, doch der Unparteiische Felix Schickinger entschied auf Strafstoß. Glasner trat an und verwandelte (73.). Das 3:0 durch Häusler gab‘s als Zugabe (89.). „Ich hoffe auf Wiedergutmachung im Derby bei Ebersberg nächste Woche. Und auf eine Steigerung bei der Leidenschaft, die hat uns heute nämlich gefehlt,“ bilanzierte Kreissl. (arl)

SCBV: di Palma, Duraj, Olwa, Lämmermeier, Kreissl, Becker, Toure, Bär, Prehn, Rook, Stepanek, Schäfle.