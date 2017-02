SCBV: Dallheimer wird Ehrenmitglied

Vaterstetten – „Du bist es wirklich wert“, betonte Josef Schmid, Vorsitzender des Sportclub Baldham-Vaterstetten. In der Mitgliederversammlung der Fußballabteilung des Vereins wurde Dieter Dallheimer zum Ehrenmitglied ernannt.

Seine Reaktion: „Ich bin überwältigt. Ich nehme das als Stellvertreter für viele, die sich im Verein engagieren. Wir haben ein tolles Team.“ Schmid betonte in seiner Laudatio, Dallheimer sei schon seit vielen Jahren für den SCBV aktiv. Dabei liege ihm die Jugendarbeit besonders am Herzen. „Darüber hinaus ist er ein exzellenter Mittler zwischen Jung und Alt und versteht es, Brücken zu Intitutionen außerhalb des Vereins zu bauen.“ Hinzu komme, dass er einen „gewaltigen Beitrag“ zur finanziellen Ausstattung des Vereins leiste. Dabei agiere Dallheimer gern im Hintergrund, „beschieden und unaufgeregt“.

Dallheimer ist seit 1969 Mitglied beim SCBV und hat fast von Beginn an Ehrenämter übernommen, unter anderem als Sportwart der Tennisabteilung, als Jugendwart und als Ehrenamtsbeauftragter des Hauptvereins. In dieser Rolle habe er dafür gesorgt, dass der SCBV zweimal mit der silbernen Raute und in diesem Jahr mit der goldenen Raute des Bayerischen Fußballverbandes ausgezeichnet wurde, erklärte Schmid. Als Mitglied des Vorstandes der Fußballabteilung kümmert er sich unter anderem um die Stadionzeitung und das Thema Integration.

Eine Multinationen-Mannschaft war seine Idee. Das Team hat den Münchner Nationen Cup gewonnen. „Ich bin der Meinung, wir können uns glücklich schätzen, ihn in unseren Reihen zu wissen“, so Schmid. Eine weitere Auszeichnung gab es für Peter Brenner – die Verbands-Ehrenmedaille in Gold für langjährige Verdienste als Jugendbetreuer. lan

Quelle: fussball-vorort.de