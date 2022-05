Gegentor gleich Todesstoß

Hoch das Bein und voller Einsatz: Roman Krumpholz und der SC Baldham-Vaterstetten müssen im Rückspiel gegen Palzing einen 0:2-Rückstand wettmachen. © rainer Lehmann

SCBV mit 0:2-Hypothek ins Rückspiel

Vaterstetten – Am Donnerstagabend war der Palzinger Strafraum für den SC Baldham-Vaterstetten noch wie vernagelt. Können sie dieses Abwehrbollwerk auch im Relegations-Rückspiel nicht knacken, müssen die Bezirksliga-Fußballer des SCBV am Sonntagabend vor heimischer Kulisse endgültig den bitteren Gang in die Kreisliga antreten. Nach zehn Jahren in der Bezirksliga Ost.

Mit Sicherheit weiß Baldhams Übungsleiter Gedi Sugzda vor dem Anstoß um 17 Uhr nur, dass sein Team auf lautstarke Unterstützung von den Tribünenplätzen zählen kann. „Unsere Fans, unser Nachwuchs und die Frauenmannschaft haben uns in Palzing hervorragend unterstützt. Ich bin sehr stolz, dass sich so ein tolles Vereinsklima entwickelt. Das ist wichtiger als alles andere.“

Perfekte Balance zwischen Angriffs- und Abwehrspiel

Sportlich gehe für sein Team im Umgang mit der 0:2-Hypothek aus dem Hinspiel, nichts über die perfekte Balance zwischen Angriffs- und Abwehrspiel. Aufgrund der alten Auswärtstorregel wäre ein Gegentor wie ein Todesstoß. „Vier Tore gegen Palzing zu schießen, ist extrem schwer. Vor allem, weil wir bisher nicht geglänzt haben, wenn es defensiv stabile Mannschaften zu knacken galt.“

Zu übereilt, fand Sugzda im Hinspiel die Anspiele aus dem Mittelfeld in die Tiefe, wo letztlich die individuelle Durchschlagskraft fehlte. Zu selten wurden die Flügelspieler bedient, weil es insgesamt an Kreativität im Spielaufbau mangelte. Ein Spiegelbild der bisherigen SCBV-Saison. „Da wir in allen Bereichen Probleme haben, brauchen wir jetzt nicht großartig in die Fehleranalyse zu gehen“, so Sugzda.

Klassenerhalt wäre für Summerer „perfekter Ausstieg“

„Wir haben noch eine Chance und letzte Woche schon einmal fast Unmögliches geschafft.“ Diesmal verkomplizieren die Knieverletzung von Michael Reiter, der unsichere Einsatz von Chefstratege Fabian Kreißl und nicht zuletzt die Palzinger Defensivspezialisten eine zweite Wunderrettung.

„Natürlich wird das Rückspiel erstmal vom SCBV geprägt sein“, lässt Palzings Coach Sepp Summerer die Heimelf gerne anrennen. „Teamgeist, Standards und das Spiel gegen den Ball sind einfach unsere großen Stärken. Insofern war das 2:0 ein Wunschergebnis.“ Wie Summerer sich den Ausgang seines persönlichen Finales an der Palzinger Seitenlinie wünscht, bevor er zum TSV Au in der Hallertau wechselt, liegt auf der Hand: „Mit dem Klassenerhalt natürlich!“