Schafft Forstinning den Sprung ins Finale?

Kreispokal

VfB Forstinning – TSV Moosach 20:00

Mit einer gemischten Mannschaft will heute Abend der gastgebende Bezirksligist den Sprung ins Finale des Kreispokals schaffen. Während es für die Forstinninger nach dem letzten Punktspiel noch eine Zugabe ist, können die Gäste aus Moosach die Partie – im Hinblick auf den Landesliga-Endspurt – als Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen nutzen. Das Finale findet am Donnerstag, 10. Mai 2018, in Anzing statt. Der Gegner steht mit dem Bezirksligisten SC Baldham-Vaterstetten schon fest.

Quelle: fussball-vorort.de