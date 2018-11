Schnöder Kick vor der Winterpause - Emmerings Sedlmaier aber happy: „Einfach geil!“

Remis zum Abschluss

von Julian Betzl

Der letzte Pflichtspielauftritt des TSV Emmering in diesem Kalenderjahr gegen den ASV Großholzhausen hatte gerade in den zweiten 45 Minuten seine gewissen Längen.

Emmering- Ausgiebig und lange gefeiert wurde im Vereinsheim am Pfarrbach nach dem 1:1-Remis dennoch, weil feststand: Die Grün-Weißen überwintern auf einem beachtlichen dritten Platz in der Kreisliga 1 und bleiben in ihrer heimischen Festung weiterhin ungeschlagen.

Mit einem Schieber an den Torpfosten der Gäste läutete Christian Breu den Jahresabschluss ein (6.), ehe Emmerings Vollstrecker vom Dienst einmal mehr goldrichtig stand. Michael Tuscher jagte den Ball nach 13 Minuten trocken zum 1:0 unter die Torlatte. Die rasante Anfangsphase ebbte nach der erfolgreichen Fußabwehr von TSVE-Keeper Andi Kleingütl merklich ab (16.). Für den letzten Aufreger vor dem Pausentee sorgte ein ASV-Heber an die Emmeringer Latte (40.). Selbige bewahrte wiederum die Gäste nach dem Seitentausch vor einem Eigentor und dem 2:0 (60.).

Sedlmaier: „Das war einfach ein geiles Spiel“

„Wir haben aber in dieser Phase des Spiels einfach zu wenig für einen Sieg getan“, analysierte Emmerings Sprecher Manuel Sedlmaier für den der 1:1-Ausgleich durch Johannes Gasteiger daher nicht ganz überraschend daherkam (68.). „Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden.“ Weil der Heimelf auch in sechsminütiger Überzahl nach der Ampelkarte für Florian Lippert der Lucky Punch nicht mehr gelang.

Nach den ersten 16 Kreisligaspielen der Vereinsgeschichte, 31 Zählern und nur einer Niederlage fällt Sedlmaiers sportliche Jahresbilanz außerordentlich positiv aus: „Das war einfach ein geiles Jahr mit vielen Erfolgen. Das müssen wir gar nicht toppen, wollen aber 2019 daran anknüpfen.“ bj

Emmering: Kleingütl, Mayr, Maier, S. + M. Riedl, Gressierer, M. + C. Breu, J. Niedermaier, M. Tuscher, C. Kirchlechner; C. Niedermaier, Beil, Redl.