Schulterschluss auf sinkendem Schiff: SV Hohenlinden plant bereits mit dem Abstieg

Teilen

Sebastian Roß zum SVH: Der 28-jährige Stürmer kommt von der SG Markt Schwaben. © Foto: Verein/fupa

Fragt man bei Fritz Oskar nach, wie man in der Winterpause bei den Kreisliga-Kickern des SV Hohenlinden den Optimismus für den Abstiegskampf aufgeladen hat, winkt der Abteilungsleiter schnaubend ab: „Hoffnung hamma nimma!“

Hohenlinden - Die Zeiten der Schönfärberei sind in Herlin vorbei. Oskar betont: „Wir wollen das jetzt noch anständig über die Bühne bringen.“ Noch ein paar kleine Erfolgserlebnisse für die Fußballermoral sammeln, den ersten Saisonsieg einfahren, ein würdiger Kontrahent sein.

Das sind die Ziele, die der SVH-Abteilungsleiter seinem Spielertrainer Robert Jovanovic für die Rückrunde in der Kreisliga 3 (Kreis München) auf die Fahne diktiert. Möglichst viele Jungs bei der Stange halten, damit man in der Kreisklasse einen geordneten Restart durchführen kann. „Die künftige Ausrichtung des Vereins ist klar mit den Trainern abgesprochen“, sagt Oskar auch, dass die Kreisliga derzeit sicher eine Nummer zu groß sei. „Geld fließt in Hohenlinden nicht mehr!“ Es muss ja auch gar nicht verwerflich sein, wenn kein Sponsor oder Mäzen in der Winterpause die Relegation oder gar den Klassenerhalt auf Kosten des Kabinenklimas nachverpflichtet.

„Die Stimmung in der Mannschaft ist nicht so schlecht, wie der Tabellenstand ausschaut“, freut sich Fußball-Chef Oskar über ein charakterlich ortskompatibles Fundament für den Neuaufbau in der Kreisklasse. Dort könne man ebenso attraktiv sein – Stichwort Kunstrasenplatz.

Nachdem die Verlegung der Einfahrt ins Sportzentrum „anscheinend jetzt genehmigt wurde“, feiert der Klub gerade einen wichtigen Etappensieg. „Unser Ziel ist es, dass Ende 2023, spätestens Anfang 2024 der neue Kunstrasen bespielbar ist“, freut sich der Hohenlindener Funktionär. So lange wollten Michael Fischer und Sebastian Roß aber nicht warten. Der 28-jährige Abwehrspieler und der gleichaltrige Angreifer wechselten von der SG Markt Schwaben an den Postanger. Gleichzeitig verließ kein einziger SVH-Akteur das sinkende Schiff. Fritz Oskar wertet auch das als Signal für einen teaminternen Schulterschluss mit Perspektive. (bj)

Winterfahrplan SVH:

Samstag, 12. Februar, 13 Uhr: ESV München-Freimann (H); Samstag, 19. Februar, 14.30 Uhr: RW Klettham-Erding (A); Samstag, 26. Februar, 12.30 Uhr: FSV Harthof München (A).