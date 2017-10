Schwarz zieht Halbzeit-Bilanz: "Wasserburg ist der Primus"

Der SC Baldham-Vaterstetten will auch in der Rückrunde jubeln. Foto: Sven Leifer

Baldham-Vaterstetten befindet sich auf Aufstiegskurs

Vaterstetten – Der SC Baldham-Vaterstetten hat es wieder geschafft, in der Bezirksliga-Hinrunde ein Fundament zu legen, um bis zuletzt ein gewichtiges Wort in Sachen Landesliga-Relegationsplatz mitreden zu können.

Denn wieder einmal scheint die Meisterschaft für SCBV-Pressesprecher Artur Schwarz frühzeitig außer Reichweite zu sein: „Wasserburg ist der Primus und lässt sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.“

Da kann der SCBV seine Punktzahl nach 15 Spieltagen nochmal um zwei Zähler erhöhen und wieder „eine zufriedenstellende Hinrunde“ spielen – der Unterschied zu absoluter Liga-Dominanz á la Wasserburg liegt im Detail. „Das unterbewusste Zurückfahren von ein paar Schippen wie in Au, wo wir das Spiel viel deutlicher gestalten müssen, muss in der Rückrunde weniger werden. Da waren anfangs ein paar enge Kisten dabei. Wir haben keinen Lauf wie Wasserburg, die noch in der Nachspielzeit Punkte holen.“

Zwischenmenschlich geht es hingegen meisterlich in Vaterstetten zu. „Spieler, die schon ewig im Verein sind, spielen genauso wichtige Rollen wie junge. Leute wie Andreas Hetzel oder Lukas Zehetmair, die keiner auf dem Zettel hatte, haben sich durchgesetzt“, schwärmt Schwarz auch von den „bestens integrierten, hilfsbereiten und freundlichen“ Neuzugängen mit höherklassiger Erfahrung wie Sorosh Hamid, Erman Gümüs und Ljeotrim Sekiraqa. Dennoch mahnt er: „Letztes Jahr haben wir nach der Winterpause zu viele Punkte liegen lassen und sind nur Vierter geworden. Das ist ein Warnsignal.“

