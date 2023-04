Mit Derbysieg aus dem Keller: ASV Glonn bezwingt den Nachbarn aus Egmating deutlich

Nicht abzudrängen für Egmatings (rot) Johannes Öpp waren die Glonner Nachbarn um Stürmer Martin Huber. © stefan Rossmann

Das Derby zwischen dem ASV Glonn und dem TSV Egmating hat einen souveränen Sieger hervorgebracht. Gastgeber Glonn gewann in einer einseitigen Kreisklasse-Partie mit 4:1 (3:0).

Glonn – Der ASV Glonn revanchierte sich damit für die Niederlage in der Hinrunde. „Es war ein richtig gutes Spiel von uns, mit großem Einsatz und Willen. Wir haben uns in jeden Zweikampf geworfen“, berichtete Glonns Jakob Stefer im Nachgang.

Bereits nach wenigen Minuten wurde Valentin Hain im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den berechtigten ASV-Elfmeter verwandelte Alexander Niedermayer (4.) sicher. Kurz darauf durfte sich Hain (13.) selbst in die Torschützenliste eintragen, als er nach starker Vorarbeit von Maximilian Bernhard nur noch einschieben musste.

Noch vor der Pause sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse. Martin Huber spitzelte den Ball in Bedrängnis zu Martin Sellmer (43.), der Egmatings Schlussmann umkurvte und zum 3:0 traf.

„Dann war unsere Brust sehr breit. In der zweiten Hälfte haben wir etwas umgestellt und sind defensiv noch besser gestanden“, so Stefer. „So haben wir Egmating gleich den ersten Schwung genommen.“ Eine Ecke von Bernhard Riedl leitete den vierten Treffer der Platzherren ein. Der Klärungsversuch von Egmatings Lennart Erler (60.) landete im eigenen Netz. Immerhin kamen die Gäste noch zu ihrem Ehrentor durch Max Schadhauser (80.), der nach einer Flanke per Kopf zur Stelle war.

„Bei uns war kein Spieler in Normalform. Es gab zwei bis drei, die gekämpft haben, aber in einem Derby sollte das anders aussehen“, fand Egmatings Co-Trainer Hans Wastian klare Worte. „Das einzig Gute ist, dass die Mannschaften hinter uns nicht punkten, sodass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, so Wastian weiter.

In der Tabelle zog Glonn durch den Erfolg nach Punkten mit dem Nachbarn aus Egmating gleich. „Wir haben uns jetzt von unten abgesetzt. So wollen wir weitermachen“, kündigte Stefer an. Beide Teams haben nun zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. (fhg)

Glonn: J. Riedl, Mini, T. Stefer, J. Stefer, Riedhofer, Hain, Bernhard, Huber, Niedermayer, Schuler, B. Riedl - Staudinger, Sellmer, Andreou, Rumpel.

Egmating: Skroch, Erler, Mayer, Pohl, Puljic, Franz, van Munster, Forster, Schadhauser, Öpp, Moser - Friedel, Koop, Heusler.