„Verlieren verboten“: Kellerkind SE Freising empfängt Punktesucher VfB Forstinning

Teilen

Als sicherer Rückhalt präsentierte sich zuletzt Ersatztorwart Michael Heidfeld (re.) im Rücken von Forstinnings (rot) Nico Weismor. Heidfeld war maßgeblich am Punktgewinn gegen Traunstein beteiligt. © stefan rossmann

VfB Forstinning will heute in Freising seine Sieglos-Serie in der Landesliga Südost beenden. Freising dagegen wünscht sich aus dem Tabellenkeller zu kommen.

Forstinning – Bereits heute Abend tritt der VfB Forstinning zum Landesligaduell beim SE Freising, um 19.30 Uhr im Stadion Savoyer Au (Roider-Jackl-Weg 4) an. Nach zuletzt vier Partien ohne Sieg hält sich der VfB zwar weiterhin tapfer im oberen Tabellendrittel, doch die Abstiegsränge sind in dem weiterhin engen Tabellenfeld nur sechs Zähler entfernt. Für ein sorgenfreies Saisonende sollte also noch der ein oder andere Sieg in den kommenden Partien folgen.

Mit dem Punkt beim torlosen Remis zuletzt gegen den SB Chiemgau Traunstein konnte VfB-Trainer Ivica Coric gut leben, mit den Ausfällen von Kapitän Korbinian Hollerieth und Markus Müller weniger. Der Dauerläufer fällt aufgrund einer gegen Traunstein erlittenen Gesichtsverletzung aus, Müller sitzt eine Rotsperre ab. Die Leistung der Mannschaft gegen die Chiemgauer war für Coric absolut in Ordnung, die taktische Disziplin und kämpferische Einstellung wogen die mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive auf. Tief im Tabellenkeller befindet sich derweil der SE Freising.

SE Freising: Für Trainer Bittner gilt ganz klar: „Verlieren verboten. Nicht nur heute.“

Nach einem ganz schwachen Saisonstart und der Roten Laterne nach dem vierten Spieltag sammelte sich das Landesligainventar zusammen und ließ fünf Siege in Folge, inklusive einem 1:0 beim VfB Forstinning, folgen. Dem Sprung bis fast an die Tabellenspitze folgte aber postwendend der Weg retour bis auf den vorletzten Tabellenrang. Deshalb gilt für Freisings Coach: „Verlieren verboten. Nicht nur heute.“ Florian Bittner weiß um die Lage, auch wenn die Relegationsränge nur zwei Zähler entfernt sind. Und erhofft sich gegen den VfB Forstinning einen Spielverlauf wie beim bislang letzten, allerdings auch schon wieder vier Wochen zurückliegenden, Sieg. Ausgerechnet beim Tabellenführer SV Bruckmühl gelang dieses Kunststück mit einem 2:0.

„Da hat alles gestimmt und wir haben die Fehler vom Gegner bestraft. Sonst ist es umgekehrt.“ Bei den befragten Gründen für die Misere verweist Bittner auf den vorsaisonalen Verlust von Leistungsträgern. „Wir haben uns trotzdem viel vorgenommen und versucht, die Last auf mehrere Schultern zu verteilen. Das ist uns leider nicht gelungen.“ Aktuell kann der Freisinger Coach auch beim bestehenden Kader nicht aus dem Vollen schöpfen. Diesem, den Freisingern nicht exklusiv vorbehaltenen Problem, möchte Bittner mit einer verstärkten Rotation begegnen, auch aufgrund der nun folgenden englischen Woche. arl