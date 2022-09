SG Hohenlinden startet in die Saison: „Geniale Veränderungen“

Von: Olaf Heid

Teilen

Bereit für den heutigen Start in der A-Klasse: Hohenlindens Torhüterin Patricia Heidfeld und Vroni Reim, die bei der Generalprobe im Test gegen die SG St. Wolfgang ein 1:1-Unentschieden einspielten. © stefan rossmann

Als erstes Frauenteam im Landkreis nehmen die Fußballerinnen der SG Hohenlinden/Forstern am heutigen Freitag den Punktspielbetrieb auf.

Hohenlinden – Zu Gast auf dem Sportplatz am Postanger ist um 19.30 Uhr Centro Argentino de Munich. Eigentlich hatten die Verantwortlichen des SVH gehofft, eine ruhige und geordnete Vorbereitungszeit zu erleben. Doch Pustekuchen: Denn Damenleiter Jan Rathke und sein Team mussten viel Organisatorisches bewältigen, um den A-Klassisten zu festigen.

Denn in der ersten Augustwoche teilte Coach Sven Eisenreich überraschend mit, „dass er beruflich aufhören muss. Da musste schnell eine Lösung her“, bedauerte Rathke dessen Abschied. Die Telefone liefen daraufhin heiß, und es dauerte eine Weile, bis die Hohenlindener Frauen eine Lösung, einen neuen Übungsleiter, präsentiert bekamen.

Und der hat es in sich. Offiziell seit vergangenem Montag ist nämlich Stefan Baumgartner der Verantwortliche für das SG-Team. „Für uns ist das ein Riesenschritt, was das Trainerteam angeht“, freute sich Rathke über den Coup. Denn Baumgartner trainierte zuletzt den FC Forstern II, mit dem er Meister der Bezirksoberliga wurde und in die Landesliga aufstieg. „Er hat über 20 Jahre Erfahrung als Trainer. Die Mädels haben sich gefreut, die Begeisterung in der Mannschaft ist wirklich groß“, schilderte der SVH-Damenleiter. „Ich glaube, er bringt jede Spielerin weiter.“ Es mache Spaß, dem Team bei den Übungseinheiten zuzuschauen. Baumgartner kann auch weiter auf Co-Trainer Niklas Jung bauen.

Dazu hat das neue Duo an der Seitenlinie auch einen großen Kader von bis zu 22 Spielerinnen zur Verfügung. Vorbei scheinen beim SVH die mageren Jahre der Unterbesetzung. Im August seien drei zuletzt inaktive Spielerinnen aus Rechtmehring auf den Verein zugekommen, verriet Rathke. Neben Simone Obermüller verstärken nun auch die Zwillinge Martina und Tanja Blabsreiter den Kader. „Sie tun uns gut“ und bringen genauso frischen Wind auf den Platz wie Linda Penski, die den Weg über den Nachwuchs des FC Bayern München und Markt Schwaben nach Hohenlinden gefunden hat.

„Für uns sind die Veränderungen genial“, schwärmt Rathke von der Stimmung und den Möglichkeiten, die sich dem Team bieten. Das Saisonziel bleibe mit „zwischen Rang eins und fünf“ aber unverändert. „Uns ist viel wichtiger, dass alle Spielerinnen dabei bleiben.“ Eine Folge gab es aufgrund der Zugänge dennoch: ein neues Teambild. „Dafür brauchten wir einen zweiten Trikotsatz, weil einer nicht für alle reichte“, so Rathke lachend.