Wasserrutsche und Wir-Gefühl: SG Hohenlinden feiert Kantersieg und „eine tolle Saison“

Von: Olaf Heid

Die Mannschaft der SG Hohenlinden/Forstern bestätigte mit einem 5:0 Heimsieg ihre erfolgreiche Saison. © FuPa

Mit einem verdienten 5:0 (1:0)-Kantersieg gegen den SV Untermenzing II haben sich die Fußballerinnen der SG Hohenlinden/Forstern in die Sommerpause verabschiedet.

Hohenlinden – Nach dem Schlusspfiff wurde beim A-Klassisten gegrillt und mit Wasserrutsche, Bier-Pong und Fußballtennis bis spät in die Nacht hinein im Vereinsheim und am Sportplatz die erfolgreiche Runde gefeiert.

„Das war ein ganz wichtiger Teil der Saison. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist bei uns einfach überragend – und das hat sich hier wieder gezeigt“, freute sich Damenleiter Jan Rathke. „Mit positiver Tordifferenz und 30 Punkten (6.) haben wir eine ganz tolle Saison gespielt. Wir sind extrem zufrieden mit dem Ergebnis und können positiv der neuen Saison entgegenblicken.“

In Abwesenheit von Trainer Stefan Baumgartner, der dem Team in der Saison 2023/24 erhalten bleibt, sorgte die überragende Lisa Dimpflmaier für den Knotenlöser bei der SG, die zuvor etliche Chancen vergeben hatte. Dimpflmaier erzielte den ersten ihrer vier Treffer (19.) und legte, nachdem Viktoria Rathke per Fernschuss auf 2:0 (61.) erhöht hatte, noch dreimal nach (72./88./90.). (Olaf Heid)

SG Hohenlinden: Obermüller, Brauner, Lalk, Heidfeld, T. + M. Blabsreiter, C. Falterer, Reim, Rathke, Stern; Haubold, Hoffmnn (A. Falterer).