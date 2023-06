„Sieg wäre verdient gewesen“: SVH-Damenleiter Rathke unzufrieden mit Unentschieden

Von: Olaf Heid

Jan Rathke hätte gerne mehr als einen Punkt mitgenommen. © FuPa

Die Frauen der SG Hohenlinden II mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben. Für den Verein laufen bereits die Vorbereitungen für die nächste Saison.

Etwas verärgert war Hohenlindens Damenleiter Jan Rathke über die rüde Gangart der Heimelf. Die zudem vom Unparteiischen unzureichend geahndet wurde. Die Fußballfrauen des SVH dominierten in der A-Klassen-Partie den Gegner zunächst mit toller Ballsicherheit und Übersicht und gingen verdient durch Lisa Dimpflmaier in Führung (12.).

Dimpflmaier konnte im Spiel immer nur durch grobe Fouls gestoppt werden. In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Centro glich durch Danielle Ferrari Borges Rocha aus (81.), Dimpflmaier traf dann zum vermeintlichen Sieg mit einem Kopfball nach einer Ecke von Katja Lalk (2:1/90.).

Doch postwendend egalisierte die Heimelf wiederum durch Rocha, allerdings war zuvor ein klares Foul an SG-Torfrau Josi Brauner im Spiel. „Ein Sieg wäre mehr als verdient gewesen“, beklagte Jan Rathke nach dem 2:2.

Derweil sind die Planungen beim SVH für die neue Saison 2023/24 bereits angelaufen. „Wir suchen nach Verstärkungen auf allen Positionen“, teilte Rathke mit. „Wir möchten unseren Kader weiter in der Breite stärken.“ In dem jungen und hungrigen Team herrsche „eine sehr gute Mischung aus Spaß, Feiern, Teamgeist und Ehrgeiz“, wirbt er. Man wolle langfristig den Damenfußball in Herlin weiter etablieren. Interessierte können sich unter Telefon (0162) 29 09 211 bei ihm direkt melden. (arl/ola)

SVH II: Brauner, Heidfeld P+F, Rathke, Lalk, Stern, Blabsreiter M+T, Dimpflmaier, Falterer.