Treff der Sieglosen und Spitzenteams – Derby in Markt Schwaben

Teilen

Laufduell um wichtige Punkte: Grafing mit Quirin Huber (r.) war zuletzt gegen Glonn (Raphael Gartner) erfolgreich und will dies im Spitzenspiel in Höhenkirchen wiederholen. sro © SRO EBERSBERG

In der Kreisklasse München 6 stehen am Donnerstagabend einige Spiele an. In Markt Schwaben kommt es zum Derby und der FC Ebersberg will beim TSV Poing nachlegen.

ASV Glonn – FC Aschheim II Do. 19:30

Auf dem Papier steht der ASV Glonn am Donnerstagabend in der Fußball-Kreisklasse vor einer eher anspruchsarmen Aufgabe. Der Gegner, die Reserve des FC Aschheim, wartet noch immer auf den ersten Punktgewinn in der laufenden Spielzeit. Zudem setzte es für Gäste in der Liga zuletzt zwei 0:10-Niederlagen am Stück.

„Drei Punkte sind auf jeden Fall eingeplant. Aber wir dürfen nicht naiv sein und den Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Dann kann es ein böses Erwachen geben“, warnt Glonns Sprecher Raphael Gartner seine Teamkollegen. „Wir haben in der Vergangenheit schon oft die vermeintlich leichten Spiele nicht so gestaltet wie wir wollten. Wir müssen volle Ernsthaftigkeit und Leidenschaft auf den Platz bringen.“ (fhg)

SG Markt Schwaben – SV Hohenlinden Do. 20:00

Nicht gerade ertragreich waren die beiden Vereine seit Wiederbeginn unterwegs: Hohenlinden kassierte drei Niederlagen im Abstiegskampf, Markt Schwaben sammelte auch nur einen mageren Punkt. „Ich hoffe, dass wir das gegen Hohenlinden begradigen können.“ SG-Trainer Michael Hieber möchte also eine Rehabilitation für die „schlechteste Saisonleistung in Ebersberg“. Beim Kellerkind FC Eberbersberg leistete sich die SG eine 1:2-Niederlage, Hieber vermisste dabei Überzeugung und Mut. Nur Schönspielerei reiche eben nicht, gegen Hohenlinden erwartet der Trainer ein ansprechendes Gesicht.

Während sich die SG Markt Schwaben aber in einer komfortablen Punktesituation befindet, braucht Hohenlinden jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg. „Wir haben ein bisschen Glück, dass wir in der Hinrunde so erfolgreich waren“, zehrt Hieber noch von der Vergangenheit. Für den SVH verlief diese aber auch schon alles andere als gut, mit dem jüngsten Sturz auf einen Abstiegsrang ist die Aussicht auf die A-Klasse nun real. (arl)

TSV Poing – FC Ebersberg Do. 20:00

Der TSV Poing wartet in der Kreisklasse noch immer auf den ersten Sieg in der Rückrunde. Am vergangenen Spieltag reichte gegen den TSV Steinhöring nicht mal ein zwischenzeitlicher Zwei-Tore-Vorsprung, um etwas Zählbares ins Ziel zu bringen. Nun steht das nächste Heimspiel auf dem Programm.

Am Donnerstagabend kommt der FC Ebersberg zu Besuch – und zwar mit gewonnenem Selbstvertrauen im Gepäck. Der 2:1-Sieg des FCE gegen Markt Schwaben löste zuletzt unbekannte Glücksgefühle aus. Es war der erste Dreier unter Neu-Coach Roland Grasser, der seit der Winterpause beim „Club“ das Sagen hat. Nun gieren die Kreisstädter gleich nach dem nächsten Erfolg. „Wir gehen mit geschwellter Brust in das Spiel. Wir hoffen, dass wir den Flow mitnehmen können, um auch in Poing zu punkten. Es ist uns auf jeden Fall zuzutrauen“, kündigt Grasser an. „Wir haben gezeigt, dass wir Fußballspielen können. Jetzt wollen wir daran anknüpfen.“ Der FCE hat die Möglichkeit, mit einem Sieg in der Tabelle zu Poing aufzuschließen. (fhg)

SpVgg Höhenkirchen – TSV Grafing Do. 20:00

Mehr Spitzenspiel geht nicht: Tabellenführer TSV Grafing reist heute Abend zum unmittelbaren Verfolger nach Höhenkirchen und möchte den Platz an der Sonne natürlich verteidigen. Bei einer Niederlage würde aber die SpVgg an den Grafingern vorbeiziehen.

Minimalistisch präsentierte sich Grafing zuletzt und gewann zwei Partien mit einem Tor Differenz. Im engen Spitzenfeld der Kreisklasse 6 war dies auch notwendig, die Endphase der Saison verspricht einiges an Aufstiegsspannung. Die SpVgg Höhenkirchen gewann jüngst mit 2:0 in Hohenlinden, erscheint aber mit der dort gezeigten Leistung durchaus schlagbar. (arl)