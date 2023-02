SG Markt Schwaben reist mit Testerfolgen und Neuzugang ins Trainingslager

Elias Kinne: Der Abwehrspieler (21) kommt vom VfB Forstinning. © Perez

Aller guten Dinge sind drei. In diesem Sinne hat die SG Markt Schwaben die ersten drei Vorbereitungsspiele torreich gewonnen.

Markt Schwaben – „Wir sind nach wie vor Aufsteiger und versuchen, so schnell wie möglich den Klassenerhalt fix zu machen. Grundsätzlich ist das Ziel immer, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner“, bedient sich Michael Hieber, der Trainer des Kreisklassisten, lachend einer alten Fußballweisheit.

Der Aufsteiger konnte in der Hinrunde überzeugen und überwintert auf Rang fünf, mit nur fünf Punkten Abstand auf die zwei Erstplatzierten. Auf den Liga-Restart am 19. März in Parsdorf bereitet sich die Hieber-Truppe noch mit zwei weiteren Freundschaftsspielen vor. Vor der Generalprobe gegen den FC Finsing II (11. März) sind die Schwabener heute Abend um 19.30 Uhr beim Kreisligisten SC Kirchasch zu Gast, wo man unter anderem die zuletzt so starke Torquote ausbauen möchte.

„Wir haben natürlich versucht, an die Prinzipien der Hinrunde anzuknüpfen. Dennoch haben wir viel probiert. Wir haben im Kader 26 Spieler und jeder soll seine Spielzeit bekommen. Das alles mit dem plumpen Ziel, mehr Tore zu schießen“, erklärt Markt Schwabens Coach seine Torgier. „Wir wollen immer möglichst attraktiv spielen und dazu gehören auch Tore oder Torraumszenen.“

Nach Siegen gegen den SV Dornach II, FC Mühldorf und SV-DJK Taufkirchen haben Hiebers Schützlinge zehn Tore auf dem Vorbereitungskonto stehen. „Wir haben gezeigt, dass wir mit den Mannschaften, die da oben stehen, mithalten können. Aber wir lassen immer wieder unnötig Punkte liegen. Wenn wir es schaffen, solche Spiele raus zu lassen, können wir eventuell oben mitspielen. Die Welt geht aber nicht unter, wenn wir es diese Jahr noch nicht schaffen“, sagt Hieber.

Um die nach oben hin gesteckten Ziele zu erreichen, wird mit Elias Kinne ein 21-jähriger Neuzugang mithelfen, der nach seiner fußballerischen Ausbildung beim FC Ismaning zuletzt beim VfB Forstinning trainiert und in der Saison 2019/21 einmal in der Kreisklasse gespielt hat. In der Vorsaison hat sich der Abwehrspieler dann eine kurze Auszeit vom Fußball genommen.

Außerdem rüstet sich Hiebers Kader quasi von innen heraus weiter auf: Mit Fabrizio Brandes und Andreas Häusler kommen zwei Langzeitverletzte zurück, die die gesamte Hinrunde verpasst haben. Mit den „drei Neuen“ an Bord, reist die Mannschaft an diesem Donnerstag für vier Tage ins Trainingslager an den Gardasee.

„Wir wollen das gerade wegen dem Wetter zum Trainieren aber auch als Teambuilding nutzen“, erklärt Hieber. „Voraussichtlich gehen wir Go-Kartfahren. Sonntag ist dann Mannschaftsabend, da werden sich die Jungs was einfallen lassen.“ (pso)