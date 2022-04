SG Markt Schwaben vor Pflichtaufgabe beim SC Arcadia

Von: Wolfgang Herfort

Die SG Markt Schwaben hat aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. © Riedel

Eine Pflichtaufgabe im wahrsten Sinn des Wortes kommt auf die SG Markt Schwaben am heutigen Dienstag zu.

München - Auf dem Programm steht um 20.15 Uhr das Nachholspiel beim SC Arcadia Messestadt. Für Trainer Michael Walther und sein Team eine Aufgabe, die in die Kategorie „muss-man-gewinnen“ fällt. Immerhin treten die Markt Schwabener als Tabellenzweiter an.

Ihre Bilanz bisher: 39 Punkte und damit 30 mehr als die Münchner, die allerdings erst zwölf Spiele bestritten haben (SG 17) und auf einem Abstiegsplatz rangieren. Mit Arcadia haben Walther und Co. allerdings noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel kamen sie nicht über ein 1:1 hinaus. Zu allem Überfluss ging das Gegentor im vergangenen September aufs Markt Schwabener Konto. Christian Beck hatte den Ball ins eigene Netz befördert – in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Die zweite Mannschaft der Markt Schwabener SG muss erst am Mittwoch wieder ran. In der C-Klassenrunde empfangen Trainer Wojciech Wojciechowski die zweite Garnitur des TSV Steinhöring zum Nachholspiel. An stoß ist im Schwabener Sportpark um 20 Uhr. (Wolfgang Herfort)