Weiße Winter-Weste: Markt Schwaben weiter auf Aufstiegskurs

Teilen

Alles unter Kontrolle: Jakob Maier (SG MS) gegen Anzings Christian Spika. © sro

„Man hat deutlich gemerkt, dass Anzing personell am Stock geht“, erklärte SG-Trainer Michael Walther die offensichtliche Mauertaktik der Gäste, die wiederum der Heimelf zunächst Kopfzerbrechen bereitete.

Markt Schwaben - Erst Alex Dremels Kopfballtor nach einer Ecke habe die Wirkung eines „Dosenöffners“ entfaltet (35.). Zwei lehrbuchmäßig vorgetragene (Gegen-) Angriffe seiner Elf und Tore von Quirin Lerch (40.) sowie Fabrizio Brandes (44.) später, mahnte Walther in der Kabine nur noch pro forma zur Vorsicht. „Natürlich war das Spiel durch, Anzing hatte nur einen ungefährlichen Abschluss nach der Halbzeit. Aber wir haben das auch souverän und erwachsen runtergespielt.“ Der sechste Sieg im sechsten Spiel nach der Winterpause spülte die Schwabener vorübergehend auf Platz eins. „Viel wichtiger ist, Platz zwei in eigener Hand zu haben“, so Walther. (bj)

SG Markt Schwaben – SV Anzing II 3:0

SG Markt Schwaben: Silbersack, Tillmann, Wasser, Maier, Dremel, L+Q Lerch, Niederdorf, Brandt, Brandes; Huber, Eberle, Beck, Meier, Liebetrau, Kümmel. – SVA II: Eisenhofer, Laufer, Vogl, Frank, Wehner, Spika, Spyra, Pfürmann, Stanglinger, Straßer, Hamdard; Guggenthaler, Ofner, Ruppenstein.