Sieg im Verfolgerduell: Markt Schwaben hält Kontakt zur Spitze

Teilen

Markt Schwabens Höhenflug (l. Korbinian Stern) war von Grafing II (r. Max Braukmann) nicht zu stoppen. © C. riedel

Die SG Markt Schwaben bleibt an der Tabellenspitze der A-Klasse 6 dran: Durch den 2:0-Heimsieg gegen den TSV Grafing II mischt die Mannschaft von Trainer Michael Walther weiter im Aufstiegsrennen mit.

Markt Schwaben – In einer ordentlichen ersten Halbzeit aufseiten der Gastgeber fehlte im letzten Drittel die Konsequenz, auch der letzte Ball kam oftmals nicht an. Bis auf zwei, schon früh spielentscheidende Aktionen. Nach einem pressingbedingten Ballgewinn im Mittelkreis schaltete Markt Schwaben schnell um, Fabrizio Brandes vollendete dann zum 1:0 (14.). Christian Beck erhöhte in der 27. Minute nach einem gelungenen Steckpass auf 2:0 für die Markt Schwabener.

Der Gast aus Grafing agierte an diesem Tag in der Offensive zu harmlos, um wirklich Gefahr für das Markt Schwabener Gehäuse zu generieren. Die Elf von Quirin Kistler bleibt nach dieser Niederlage auf Rang vier. (arl)

SG Markt Schwaben: Silbersack, Stern, Giannantonio-Tillmann, Wasser, Maier, Dremel, Eberle T. + A., Beck, Niederdorf, Brandes, Blechinger, Lerch, Kümmel.

TSV Grafing II: Stockinger, Oswald J. + L., Kitzberger, Yakoub, Lazarus, Dizdarevic, Sewald, Djumsiti, Brauckmann, Heuermann, Bauer, Schmidt.