Im dritten Anlauf: SG Markt Schwaben gewinnt Test Poing

Beim dritten Versuch hat es geklappt: Michael Walthers Mannschaft besiegte den TSV Poing. © Christian Riedel / fotografie-ri

In beiden Ligaspielen in der Fußball-A-Klasse klappte es nicht, in der Generalprobe vor dem Wiederanpfiff der Liga nun aber schon. Markt Schwaben siegt gegen Poing.

Markt Schwaben – Die SG Markt Schwaben, die als Tabellendritter in die ausstehenden Punktspiele gehen wird, hat sich im Test der Ligakonkurrenten beim Tabellenführer TSV Poing mit 2:0 (0:0) Toren durchgesetzt.

„Die Poinger waren heute nicht so stark wie erwartet. Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht“, resümierte Markt Schwabens Trainer Michael Walther nach der dritten Begegnung der beiden Mannschaften in der laufenden Saison. Fabrizio Brandes (57.) und Valentin Meier (74.) waren für die Gäste erfolgreich, die am kommenden Wochenende beim SC Baldham-Vaterstetten II in die Rückrunde starten. Poing bekommt es schon am Freitag, 11. März, um 20.15 mit dem SC Arcadia Messestadt (Sportanlage Astrid-Lindgren-Straße, Kunstrasen) zu tun. (fhg)

Poing: Antelmann, Nick, Frühholz, Feichtmeyer, Behm, Simeth, S. de Prato, Bobaj, C. de Prato, Hering, Heinsch – Würz, Obermaier, Schneider, Siebert, Etcil.

Markt Schwaben: Silbersack, Wagner-Liebetrau, D. Eberle, Niederdorf, Maier, Dremel, Lerch, C. Beck, S. Beck, Brandt, Brandes - Blechinger, Meier, T. Eberle.