SG Taufkirchen gewinnt Verfolgerduell - Hohenlinden verliert gegen Stern III

Baiern aus dem Rennen

von Redaktion Ebersberg schließen

In der Frauen-Kreisklasse hat die SG Taufkirchen das Verfolgerduell um den Relegationsplatz gegen die SG Baiern/Höhenrain gewonnen. Hohenlindens Damen haben keine Chance mehr auf Platz zwei und verloren mit 2:3 gegen die dritte Mannschaft des FC Stern.

SG Taufkirchen – SG Baiern/Höhenrain 1:0



Ein Distanzschuss Mitte der ersten Halbzeit (18.) reichte dem Heimteam am Ende, um dem SV Baiern/SC Höhenrain eine schmerzhafte 0:1-Niederlage zuzufügen. „In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft“, analysierte SVB-Coach Markus Hasselberg die Leistungsverhältnisse. Seine Damen drückten im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, konnten sich für ihre Mühe, auch aufgrund „nachlassender Kräfte“, allerdings nicht belohnen. Keeperin Lisa Marie Kaltner verhinderte mit einer glänzenden Leistung in der Schlussphase sogar eine höhere Niederlage beim Tabellennachbarn.

SVB: Kaltner, K.+M. Stahuber, Messerer, Hickmott, Kraus, Müller, Kotter, Glowania, Schwengler (45. Niebler), Schubert (70. Messerer).



FC Stern Mün. III – SG Hohenlinden/Po. 3:2



Der Negativlauf der SG Hohenlinden/Poing hält in der Kreisklasse auch weiterhin an. Bei der Drittvertretung des FC Stern glich die Mannschaft von Hubert Reim zweimal aus – Marina Frick (52.) und Jennifer Pfleiderer (67.) trafen – am Ende standen die Gäste aber mit leeren Händen da. In der Anfangsphase „war es ein Spiel auf ein Tor“, fasste SG-Trainer Hubert Reim die Begegnung zusammen. „Wir müssen unsere Chancen reinmachen“, so der Coach weiter, die Abschlüsse seien einfach zu überhastet gewesen. Für die kommende Heimpartie hofft Reim nun auf eine deutlich verbesserte Chancenauswertung und ein wenig mehr Glück.



Hohenlinden/Poing: Scherzl, A. von Lowtzow, Prauser (22. Mayerhofer), Widell, Reim (60. S. von Lowtzow), Hammedinger, Frick, Lentner, Pfleiderer, Ziller, Maurer.