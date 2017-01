Nur sieben Teams beim Budenzauber in Ebersberg

Geschrumpft und vorgezogen

TSV Grafing - Dass sich die Vereine immer schwerer tun, das Feld für ein Hallenfußballturnier voll zu bekommen, ist ein offenes Geheimnis. Futsal, das mittlerweile bevorzugt bei offiziellen Veranstaltung gespielt wird, ist nicht jedermanns Sache.

Doch daran liegt es nicht, dass der traditionelle Grafinger Budenzauber am ersten Wochenende eines neuen Jahres in Gefahr geriet.

Trotz der (geplanten) Konkurrenzveranstaltung des SV Hohenlinden in Markt Schwaben hatte Grafings Technischer Leiter Jürgen Daser zwei Gruppen mit je vier Mannschaften zusammenbekommen. „Dann wird’s eben eine Süd-Meisterschaft“, nahm er das reduzierte Teilnehmerfeld gelassen zur Kenntnis. Doch unerwartete Konkurrenz kam auch aus dem eigenen „Hause“. Unglücklicherweise war die Hallenzeit an diesem Samstag doppelt vergeben worden: Bei den Volleyballern steht ein Zweitliga-Heimspieltag an.

Gelöst wurde das Problem im gegenseitigen Einvernehmen. Die Volleyballer beginnen am Samstag später, die Fußballer früher: Bereits um 11 Uhr – und nicht wie geplant erst um 16 Uhr – rollt der Ball in der Grafinger Jahnhalle. Allerdings mit weiter reduziertem Teilnehmerfeld. Durch die Vorverlegung musste nun der TSV Egmating absagen. Zwei seiner Spieler sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar. Erneut galt es für die Grafinger Kicker umzuplanen, „Alle übrigen Vereine haben spontan die Änderung und den vorgezogenen Beginn mitgemacht“, so Jürgen Daser freudig, „dafür ein dickes Dankeschön.“

Da bei der 31. Auflage um den Wanderpokal der Stadt Grafing nur mehr sieben Clubs antreten werden, wurde der Spiel-Modus geändert. Statt mit Vor- und Endrunde den neuen Champion zu ermitteln, geht es nun in der Jahnhalle im System „Jeder-gegen-jeden“ über jeweils zwölf Minuten zur Sache. Bis gegen 16.15 Uhr soll der neue inoffizielle Hallenkreismeister und Nachfolger des TSV Ebersberg feststehen.

Text: Wolfgang Herforth

Quelle: fussball-vorort.de