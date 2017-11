Silbersack rettet FC Falke den Punkt

Nullnummer gegen Poing

Intensives Derby mit überragendem Torwart

Mit einem 0:0-Unentschieden endete das Kreisklassen-Derby zwischen dem FC Falke und dem TSV Poing. Es dauerte nicht lange, bis sich bestätigte, was FC-Trainer Alexander Schmidbauer schon vor der Partie betonte: die Stärke der Poinger im spielerischen Bereich.

So war es Torhüter David Silbersack, den Schmidbauer bereits zur Halbzeit hervorheben musste: „Er hält zweimal überragend und hält uns damit im Spiel.“ Der geschlenzten Distanzschuss von Ramy Bakr ging auch ohne Silbersacks Eingreifen knapp am Pfosten vorbei (5.), doch nach 25 Minuten brillierte der Keeper: Poings Angreifer Dominik Bluhme war bereits durch die Falke-Defensive durchgebrochen, scheiterte mit seinem Schuss aber an Silbersack. Der Abpraller landete vor den Füßen von Simon Steinheber, „aber David war schnell wieder auf den Beinen und hält auch diesen Schuss.“

Die beste Möglichkeit der Gastgeber hatte Innenverteidiger Sebastian Beck nach etwa einer Stunde. Er drang mit einem kurzen Antritt seitlich in den Poinger Strafraum ein, scheiterte dann aber an Torwart Markus Maser. Mit der harten Zweikampfführung der Falken war TSV-Trainer Michael Maguhn nicht einverstanden: „Die Jungs wollen am Montag wieder in die Arbeit gehen“, sagte er nach intensiven Zweikämpfen mit seinen schnellen Außenbahnspielern. „Ich finde, wir waren das bessere Team mit den klareren Chancen und mehr Ballbesitz.“

Statistik

FC Falke: David Silbersack, Florian Niederdorf (87. Nemanja Kostic), Ludwig Kistler, Jakob Maier, Alexander Huber, Robert Brajkovic, Manuel Lehrmann (75. Andreas Häusler), Jannis Giannantonio-Tillmann, Ridwan Bello, Sebastian Beck, Ante Misic (58. Sebastian Rieger).

TSV Poing: Markus Maser, Stefan Bürgermeier (75. Jan Bartosch), Heinz Knollmüller, Simon Steinheber, Dominik Bluhme, Marc Koblizek, Patrick Bannweg, Roman Lämmel, Julien Grenier, Michael Hering, Ramy Bakr.

Gelbe Karten: Kistler, Huber, Lehrmann, Giannantonio-Tillmann – Koblizek, Bannweg, Bartosch.

Schiedsrichter: Wolfgang Widl (TSV Ebe.).

Zuschauer: 50.

