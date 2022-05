Am Schluss doch unterm Strich: TSV Grafing liefert anständigen Abschied gegen Srbija

Jürgen Daser und der TSV Grafing müssen den Abstieg verdauen. © stefan rossmann

Nein, meinte Jürgen Daser entschieden, nach diesem leidenschaftlichen Fußballspektakel gegen den Meister könne er seinem TSV Grafing die Kreisliga-Tauglichkeit definitiv nicht absprechen.

München - „Die Jungs haben heute wirklich alles gegeben und ein großartiges Spiel gezeigt“, so der Technische Leiter des TSV weiter. „Aber wir haben nun mal schon ganz andere, viele schwächere Spiele in dieser Saison gehabt.“ Und daher sei man sicherlich nicht erst mit dem 2:3 beim SK Srbija nach nur einer Spielzeit wieder in die Kreisklasse abgestiegen.

Für ihn persönlich, wie auch die Mannschaft „ist das natürlich im Moment extrem bitter“. Auf einen „anständigen Abschied“ legt Daser am kommenden Wochenende dennoch Wert. Diesmal hatten das Kopfballtor von Manuel Bauer (45.+1) und Bernhard Hilgers schöner Schlenzer zum 2:3-Anschlusstor (48.) eben nicht für die letzten Hoffnungspunkte ausgereicht. Daser: „Dieses Spiel hätte auch 8:6 für uns ausgehen können. Aber am Schluss stehen wir jetzt unter dem Strich.“ (bj)

SK Srbija München – TSV Grafing 3:2

Grafing: Jannasch, Nothegger, Kippes, K+B Hilger, Bauer, Huber, Esterl, Geissler, Keller, Ladner; Ühlein, Ziemba, Harttung, Richter, Gebele.