Nach Ball-Panne und kaputtem Schuhwerk: VfB Forstinning besiegt Buchbach-Reserve

Freude beim VfB-Express, der immer mehr Fahrt Richtung Landesliga aufnimmt (v.l.): Nico Weismor, Suhexp Trabelsi, Abdullah Aynaci, Dimitar Kirchev, Mathias Hirt, Korbinian Hollerieth, Abdelilah Erraji sowie (verdeckt) Marko Nikolic und Torschütze Sven Jajcinovic. © stefan rossmann

Der VfB Forstinning bleibt auf Landesligakurs. Gegen den TSV Buchbach II sprang am Ende ein wenig Glanz versprühender, aber doch sicherer 2:0-Sieg heraus.

Forstinning – Bereits am Dienstagabend tritt der Tabellenführer zur nächsten Prüfung beim TSV Bad Endorf an.

Kurzfristig musste Trainer Ivica Coric seine angedachte Startformation auf zwei Positionen ändern. Abdelilah Erraji ersetzte Kevin Becker (erkrankt) und Michael Hierl rückte für Marko Susac (beruflich verhindert) zwischen die Pfosten des Forstinninger Tores. Und nach gerade zwölf gespielten Minuten verletzte sich Defensivabräumer Mustapha Sillah, ihn ersetzte Suheyp Trabelsi. Die etwas holprige Startphase endete mit dem Forstinninger Führungstreffer von Sven Jajcinovic (14.). Der Linksfuß befand sich fein freigespielt allein vor Buchbachs Schlussmann Andreas Steer, umspielte ihn auf engem Raum und schob zum 1:0 ein.

In der Folgezeit ließ der VfB zwar nichts anbrennen, „aber wir haben zu wenig Druck ausgeübt“. Coric ärgerte sich also über die fehlende Konsequenz in Buchbachs Strafraum, auch wenn durchaus noch weitere Chancen von Erraji, Abdullah Aynaci und Kapitän Korbinian Hollerieth vorhanden waren.

Auf der Gegenseite blieb Hierl praktisch beschäftigungslos und musste eigentlich nur bei zwei harmlosen Distanzschüssen zupacken. „Wir hatten eigentlich keinen einzigen richtigen Torschuss“ musste dann auch Buchbachs Trainer Manuel Neubauer feststellen.

Nach dem Seitenwechsel drängte die Heimelf zunächst auf die vorzeitige Entscheidung, doch Steer wehrte sich mit all seinem Können. Einen Brecher von Ivan Bacak entschärfte der Buchbacher Torhüter, seine Parade bei Bacaks Kopfball nötigte selbst Forstinnings Fans Applaus ab.

Eine ganze Serie von Eckbällen prasselte in den Buchbacher Strafraum, doch allesamt ergebnislos. Mitte der zweiten Halbzeit gab’s dann Arbeit für die Zeugwarte. Zuerst gab das Schuhwerk von Fabian Mörwald auf, dann ging auch noch dem Spielball die Luft aus. Nicht aber die Motivation beim TSV, der weiterhin „taktisch gut“ verteidigte, laut Neubauer. Aber auch weiterhin in der Offensive gegen die eingespielte VfB-Abwehr harmlos blieb. Kurz vor dem Abpfiff kam der VfB aber doch noch einmal durch. Marko Nikolic chippte in den Strafraum und Hollerieth, neuerdings als Torschütze auffällig, erzielte energisch das 2:0 (90.).

„Der VfB ist eine Spitzenmannschaft und wir haben viele junge Spieler. Wenn wir uns in fünf Jahren begegnen, sind wir vielleicht auf Augenhöhe,“ wagte Neubauer einen Ausblick. (arl)