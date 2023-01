Sparkassenpokal: TSV Emmering zaubert sich ins Finalturnier – Bender-Brüder fehlen bei Brannenburg

Grün-weiße Parade: Torwart Tobias Schütze wehrte den Versuch des Brannenburger Stürmers ab, Martin Breu (l.) und Christian Breu mussten nicht eingreifen. Foto: Franz Ruprecht/OVB © Franz Ruprecht / OVB

Dem TSV Emmering ist beim Sparkassenpokal ein großer Erfolg gelungen. Das Team von Christian Kramlinger spielte sich phasenweise in einen Rausch.

Emmering/Rosenheim – Die Kreisligisten TSV Emmering und SV Anzing haben den Landkreis beim Fußball-Hallenturnier um den 43. Rosenheimer Sparkassenpokal auch bei ihrem zweiten Einsatz würdig vertreten. Beide Repräsentanten zauberten starke Auftritte auf das Parket der Gabor-Halle. Während der SVA in der vermeintlichen Hammergruppe nur knapp den Einzug in das Finalturnier (7. Januar) verpasste, dürfen die Emmeringer in knapp einer Woche erneut ihr Können unter Beweis stellen und um den Titel spielen.

TSV Emmering: „Unser grüner Fanblock war wieder prall gefüllt“

Nach souveränen Auftritten am jeweiligen Vorrundentag Mitte bzw. Ende Dezember standen für beide Teams nun die Spiele in der Zwischenrunde auf dem Programm. Insgesamt hatten sich 18 Mannschaften für die zweite Phase des traditionsreichen Events qualifiziert. Am Freitagabend hatte der SV Anzing den Anfang gemacht, tags darauf zauberten die Grün-Weißen.

In Rosenheim herrschte allerbeste Fußballatmosphäre vor mehreren hundert Zuschauern. Einen großen Anteil daran hatten auch die zahlreich mitgereisten Anhänger des TSV Emmering. „Unser grüner Fanblock war wieder prall gefüllt“, zeigte sich Sprecher Manuel Sedlmeier stolz über die Unterstützung für die eigene Mannschaft. Angetrieben von der ‘Grünen Wand’, spielte sich der TSV im Laufe des Turniers phasenweise in einen Rausch.

Bender-Zwillinge fehlen bei Brannenburg – Emmeringer zerlegen TuS Prien

In einem intensiven Duell mit dem TSV Brannenburg (Kreisklasse), der ohne die berühmten Bender-Zwillinge angetreten war, trennten sich beide Teams mit 1:1. Die Emmeringer hatten zwischenzeitlich große Möglichkeiten ausgelassen, kamen durch einen strammen Schuss aus dem Rückraum von Alexander Robeis jedoch immerhin noch zu einem Remis.

Anschließend zeigte der Kreisligist Hallenfußball wie aus dem Lehrbuch. Die Emmeringer zerlegten den TuS Prien (Kreisliga) beim 6:1-Erfolg in seine Einzelteile. Marinus Riedl (2), Thomas Leykam (2), Christian Breu und Leopold Böhm waren für den TSV erfolgreich, der sich dadurch als Gewinner seiner Dreier- für eine Vierergruppe qualifizierte, in der neben Prien auch der VfL Waldkraiburg (Kreisliga) und der TSV 1880 Wasserburg (Landesliga) als neue Gegner mit von der Partie waren.

TSV Emmering verliert nur gegen den TSV 1880 Wasserburg

„Wir haben dann die Euphorie aus dem Prien-Spiel mitgenommen“, so Sedlmeier. Dies bekamen im Anschluss die Kicker aus Waldkraiburg zu spüren. Riedl, Leykam und Böhm trafen beim 5:0-Sieg erneut, außerdem trugen sich Simon Wimmer und Martin Breu in die Torschützenliste ein.

Bereits vor der Abschlusspartie gegen Wasserburg (0:2) war dem Team von Christian Kramlinger die Teilnahme am Finalturnier nicht mehr zu nehmen. „Somit konnten wir die Niederlage verschmerzen. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg. Jetzt haben wir eigentlich nichts mehr zu verlieren“, meinte Sedlmeier. Am Samstag, 7. Januar, kämpft der TSV Emmering in Rosenheim nun als eine von sechs Mannschaften um den Titel. (Florian Hennig)

Emmering: Schütze, Leykam, Böhm, Wimmer, M. Breu, C. Breu, Riedl, Robeis, Kirchlechner