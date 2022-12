TSV Emmering folgt SV Anzing in die Zwischenrunde des Sparkassenpokals

Klassisch herauskombiniert wurde dieser Emmeringer (grün-weiß) Treffer durch Christian Breu (links) im Zusammenspiel mit Simon Wimmer (rechts) beim 2:0-Erfolg gegen den SV Forsting-Pfaffing (blau). © Hans-Jürgen Ziegler

Dank einer klassisch stabilen Defensivleistung hat der TSV Emmering beim Sparkassenpokal in der Rosenheimer Gabor-Halle ohne große Schwierigkeiten die nächste Runde erreicht.

Rosenheim/Emmering – Am finalen Vorrundentag des traditionsreichen Hallenturniers, bei dem insgesamt 37 Mannschaften gestartet waren, setzten sich die TSV-Kicker als Sieger ihrer Vorrundengruppe durch.

„Das ist eine geile Sache. Es war toll, dass viele unserer Fans dabei waren. Wir hatten einen kompletten Block gefüllt“, dankte Emmerings Pressesprecher Manuel Sedlmaier den mitgereisten Zuschauern. In der Auftaktpartie benötigten die Grün-Weißen gegen den TSV Bernau (A-Klasse) eine gewisse Anlaufzeit. Als bereits über die Hälfte der zwölfminütigen Spielzeit absolviert und der Kreisligist 0:1 in Rückstand lag, brach Christian Breu mit dem Ausgleichstor den Bann. Alexander Robeis, Marinus Riedl und Simon Wimmer legten drei weitere Treffer nach und schossen Emmering zum 4:1-Auftaktsieg.

Das Team von Christian Kramlinger nahm den Rückenwind mit in die zweite Begegnung gegen den SV Forsting-Pfaffing (Kreisklasse). Ein verschossener Strafstoß des Gegners spielte dem TSV zudem in die Karten. Wimmer und Breu hießen die Torschützen beim 2:0-Erfolg. Auch im dritten Gruppenspiel gegen den ESV Rosenheim (A-Klasse) blieb Emmerings Torhüter Tobias Schütze ohne Gegentreffer. In der Offensive fehlte diesmal allerdings die Durchschlagskraft, sodass sich beide Teams mit einem 0:0-Unentschieden zufrieden geben mussten.

Auch gegen den VfL Waldkraiburg, den die Emmeringer gut aus dem regulären Ligabetrieb kennen, sah es lange nach einer torlosen Punkteteilung aus. Eine halbe Minute war noch zu absolvieren, da geriet der TSV in Rückstand. Aber Christoph Kirchlechner schlug für Emmering zurück, erzielte fünf Sekunden vor der Schlusssirene per Kopf den Ausgleich und bewahrte die Grün-Weißen so vor der ersten Niederlage im Turnierverlauf.

Ihr Ticket für die Zwischenrunde haben die Emmeringer mit (stehend, v.l.) Trainer Christian Kramlinger, Christian Breu (2 Tore), Alexander Robeis (1), Marinus Riedl (1), Thomas Leykam (1), Tobias Schütze, Co Andi Bauer sowie (unten, v.l.) Martin Breu, Christoph Kirchlechner (1), Josef Niedermaier (1) und Simon Wimmer (2) in der Tasche. © kn

Das Remis gegen Waldkraiburg brachte Spannung in die Ausgangslage vor der abschließenden Partie gegen den TSV Neubeuern (A-Klasse). Mindestens einen Punkt benötigten die Emmeringer noch, um sich ihr Ticket für die Zwischenrunde zu sichern.

„Da mussten wir noch einmal kurz zittern, aber die Jungs haben es gut gemeistert“, fand Manuel Sedlmaier, der vom grün-weißen Fanblock aus begutachten durfte, wie seine Vereinskollegen auf dem Parkett die Nerven bewahrten.

Tobi Schütze hielt seinen Kasten erneut sauber, Thomas Leykam und Josef Niedermaier sicherten mit ihren Treffern das Weiterkommen. Damit darf neben dem SV Anzing auch der zweite Teilnehmer aus dem Landkreis am 30./31. Dezember um die Teilnahme am Finalturnier (6. Januar) um den Rosenheimer Sparkassenpokal mitspielen. (Florian Henning)