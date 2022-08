Spektakel in Kirchseeon - Sechs Tore und Doppel-Rot nach sieben Minuten

Von: Julian Betzl

Hohenlindens Reserve um Markus Hufschmid (re.) © christian riedel

Wahnsinn in Kirchseeon. Nach nur sieben Minuten flogen zwei Spieler vom Feld. Abstreiter traf in sechs-Tore-Spektakel zum 3:3 Ausgleich in der 88. Minute.

ATSV Kirchseeon II – SV Hohenlinden II 3:3

Bereits nach sieben Spielminuten musste der Schiedsrichter in einem hitzigen Auftaktderby nach einer Rudelbildung durchgreifen, ahndete zwei Tätlichkeiten und schickte Florian Sewald (ATSV) und Michael Reischenbeck (SVH) jeweils mit der Rot vorzeitig unter die Dusche. „Es ging so schnell, dass ich gar nicht richtig erkennen konnte, was passierte“, so ATSV-Trainer Matthias Mählen. Dies bedeutete mehr Raum, den der ATSV zunächst besser nutzte. Michael Bock (32.) und Markus Setzer (35.) trafen jeweils nach Standardsituationen. Kurz nach der Pause verletzte sich Herlins Alpay Kaygisiz schwer am Arm. Nach kurzer Spielunterbrechung verkürzte Sebastian Roß (53.) auf 2:1. Dominik Krauss (63.) stellte mit einem Traumtor aus 25 Metern auf 3:1.

Alex Abstreiter (66.) konterte postwendend (3:2) und Abstreiter schnürte den Doppelpack (88.). „Eigentlich hätten wir unsere Führung nur verwalten müssen. Stattdessen haben wir kurz vor Schluss einen Riesenbock geschossen. Deswegen sind wir sehr enttäuscht, weil wir an sich eine tolle Leistung abgerufen haben“, sagte Mählen. (fhg)

ATSV II: May, Mayer, Köck, C. Roth, Herrmann, Bock, L. Roth, Setzer, Sewald, Di Maggio, Krauss - Knoll, Heuwald, Kanert, Vog. SVH II: Sievers, Klein, Eisenreich, Yayla, Kirmair, Winkler, Hufschmid, Reischenbeck, Roß, Ittlinger, Kaygisiz - Fischer, Abstreiter, Haberl.

FC Niksar Spor II – TSV Oberpframmern II 6:2

Zum (Wieder-)Einstand von TSVO-Trainer Christian Langhans gab‘s für die Pframmerner Reserve beim Aufsteiger Niksar Spor II nichts zu holen. Keine halbe Stunde auf der Uhr, lagen die Gäste schon mit 0:4-Toren in Rückstand. Erst zwei weitere Tore nach dem Seitenwechsel später, ließen die Platzherren von den Pframmernern ab, die immerhin zwei Ehrentreffer durch Ralf Schedlbauer (66.) sowie Thomas Häsili (83.) verbuchen konnten. (bj)

TSVO II: Kronester, B.Niedermaier, Fr.+Fe. Borutta, Häsili, Schneider, Schedlbauer, Glas, Röder, Probst, Limmer; Heiß, Reinhardt, Riedhofer.