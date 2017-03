Spielertrainer De Prato trifft bei Sieg zum Rückrundenstart

Moosach festigt Tabellenführung

TSV Moosach – Die Moosacher Anhänger, die sich gestern aus der Ferne über den Ausgang des Auswärtsspiel ihrer Mannschaft beim TSV Ottobrunn über die BFV-Homepage informieren wollten, dürften enttäuscht gewesen sein.

Dort war eine überraschende 1:3-Niederlage von De Prato und Co. aufgeführt. Die Ursache dafür war nicht etwa eine schlechte Leistung der Moosacher, sondern schlichtweg ein Zahlendreher. Obwohl sich die TSV Ottobrunner tapfer gewehrt hatten, entführte der Tabellenführer mit 3:1 (2:1) die Punkte. So waren am Ende beide Seiten zufrieden. Die Moosacher, weil sie mit einem Erfolg in die Fortsetzung der Bezirksligarunde gestartet waren; die Ottobrunner, weil die Partie „ein guter Gradmesser“ gewesen sei, wie deren Fußball-Chef Matthias Schmidt betonte. Bis zum 1:3 sei man auf Augenhöhe mit den Gästen gewesen. Allerdings bekannte der Ottobrunner auch: „Letztlich war Moosachs Sieg aber verdient, wenn er auch vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen ist.“

Die Gäste waren früh durch Ivan Bacak nach einem schönen Angriff in Führung (7.). Ottobrunn zeigte sich keineswegs schockiert. „Wir haben uns kurz geschüttelt und dann schnell den Ausgleich gemacht“, so Schmidt. Timo Aumayer drehte sich nach einem Einwurf um den Gegenspieler und traf (15.).

Kurz vor der Pause zeigte sich einmal mehr die Ottobrunner Schwäche bei Standards: Torwart Michael Perkovic blieb bei einer Ecke auf der Linie kleben, der Ball wurde von Spielertrainer Markus De Prato am langen Eck eingedrückt (35.).

„Die Pausenführung der Moosacher war verdient, sie haben mehr investiert“, räumte Schmidt ein, doch nach dem Wechsel sah er sein Team klar im Vorteil: „Wir haben den Gegner kaum mehr über die Mittellinie kommen lassen.“

Doch dann leitete Moosach mit einem Konter die Entscheidung ein. Christian Pritzel lief in die Hacken von Matthias Schuster, der den folgenden Elfer zum Moosacher 3:1 nutzte (70.).

Quelle: fussball-vorort.de