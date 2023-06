SpVgg Markt Schwabener Au marschiert ungeschlagen gen Bezirksliga und erhält neuen Trainer

Von: Olaf Heid

Hier jubelt und feiert der Kreisliga-Meister 2022/23 aus Markt Schwaben (hinten, von links): Co-Trainerin Bettina Gruber, Eva Schmitt, Lea Schmitt, Anna Liebelt, Anna Formanski, Trainer Matthias Reiter, Elisabeth Weber, Lavinia Wagner, Lucy Stohr und SpVgg-Vorsitzender Sigi Huber sowie (vorne) Rebecca Eberherr, Susanne Bajraktari, Hannah Bauer, Anna Schröter, Ida Schulmeyer, Laura Schreil, Leonie Strosing und Laura Staudigl. Foto: Stefan Rossmann © Stefan Rossmann

Die Meisterinnen haben sich würdig aus der Kreisliga verabschiedet. Mit einem 6:2 (1:2)-Sieg gegen den SC Bogenhausen hat die Frauenmannschaft der SpVgg Markt Schwabener Au (MSA) um Cheftrainer Matthias Reiter auch das letzte Saisonziel erreicht und steigt nun ungeschlagen in die Bezirksliga auf.

Markt Schwaben – Seit zwei Jahren ist die SpVgg nun ungeschlagen und hat heuer nach dem Aufstieg aus der Kreisklasse erneut auf ganzer Linie ihre Überlegenheit demonstriert. Mit 18 Siegen und nur zwei Unentschieden bei einer beeindruckenden Tordifferenz von plus 81 (96:15) glückte der Durchmarsch.

Der finale Kreisliga-Auftritt ließ die Gesichert im heimischen Sportpark aber zuerst etwas in Schieflage geraten. „Wir sind aufgrund von zwei Nachlässigkeiten mit 0:2 (7./9.) in Rückstand geraten und haben dann nicht gleich wieder in die Spur gefunden“, erklärte Reiter. Routinier Laura Staudigl verkürzte auf 1:2 (27.), danach fing sich ihre Mannschaft. „In der zweiten Halbzeit konnten wir wieder an die Leistung der letzten Wochen anknüpfen und haben schlussendlich verdient gewonnen“, urteilte der Trainer, der binnen 15 Minuten fünf SpVgg-Treffer von Anna Formanski (57./64.), erneut Staudigl (60.) sowie Lea (70.) und Eva Schmitt (72.) notieren durfte. So wurde es noch ein standesgemäßer 6:2-Erfolg für Markt Schwaben.

Die Aufsteigerinnen wurden nach Schlusspfiff vom Verein mit Meister-T-Shirts überrascht, bevor gemeinsam mit der zweiten MSA-Garnitur die erfolgreiche Spielzeit – die Reserve schaffte als Aufsteiger den Klassenerhalt – gebührend gefeiert wurde. „Ein schöner Abschluss“, urteilte Coach Reiter.

Eine zweite Überraschung hatten die Offiziellen aber noch parat: Im feierlichen Rahmen wurde zugleich der neue Trainer des Bezirksligisten vorgestellt: Es ist Thomas Leber, der zuletzt Co-Trainer beim FC Langgeisling war. Der langjährige Chefcoach Matthias Reiter wird sich „etwas zurückziehen“, aber als Co-Trainer bei beiden Teams unterstützend helfen. „Die Erste braucht nach nunmehr knapp sechs Jahren ein paar neue Eindrücke. Ich schaffe es zeitlich nicht mehr, mindestens dreimal pro Woche auf dem Platz zu stehen“, erläuterte Reiter. Seine Elf wird nun noch knapp drei Wochen locker trainieren und noch zwei Turniere, den Erdinger Meister Cup sowie eines beim FC Langengeisling, spielen. (Olaf Heid)