SpVgg Markt Schwabener Au: Frauen-Reserve haushoch überlegen

Von: Olaf Heid

Kopfball in Bedrängnis durch Markt Schwabens Elisabeth Weber, beobachtet von Johanna Gaubatz (l.). © sro

Die zweite Frauenmannschaft der SpVgg Markt Schwabener Au ist nur noch zwei Siege von der Meisterschaft in der A-Klasse 3 entfernt.

Markt Schwaben – Im Heimspiel gegen den TSV Moosach-Hartmannshofen hatten die Fußballerinnen um die Trainer Wolfgang Englbrecht und Matthias Reiter ihr Visier scharf eingestellt und landeten einen 12:0 (4:0)-Kantersieg.

„Wir waren von Beginn an in allen Bereichen überlegen“, sagte Reiter. „Dies war aber auch dem Umstand geschuldet, dass wir insgesamt sieben Spielerinnen der Ersten im Kader hatten.“ Das Kreisklasse-Team hatte am ersten Mai-Wochenende spielfrei und konnte die aus schulischen und gesundheitlichen Gründen personell so stark geschwächte, eigene Reserve verstärken. „Es war ein sehr gutes, aber auch sehr einseitiges Spiel, in welchem der Gegner nicht einen ernsthaften Angriff einleiten konnte“, so Reiter, der sich über Treffer von Elisabeth Weber (5), Hannah Bauer (3), Emma Iben (2) sowie Eva und Lea Schmitt freute.

Da SpVgg-Rivale SG München Ost unerwartet verlor, dürfte nun die SG Sulzemoos der härteste Widersacher im Titelkampf sein. „Wir brauchen noch zwei Siege, damit die Meisterschaft sicher ist“, hat Markt Schwabens Coach Reiter ausgerechnet. (Olaf Heid)