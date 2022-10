„Spiel auf Augenhöhe“: SpVgg Markt Schwabener Au II verpasst erste Punkte gegen Hohenbrunn

Von: Julian Betzl

Die SpVgg Markt Schwabener Au II wartet in der Kreisklasse 1 weiter auf die ersten Punkte. Die Fußballerinnen unterlagen knapp dem TSV Hohenbrunn-Riemerling.

SpVgg M.Schwabener Au II – TSV Hohenbrunn-R. 2:4

Im nunmehr fünften Anlauf ist die Kreisliga-Reservemannschaft der SpVgg Markt Schwabener Au nur „haarscharf“ an ihrem ersten Punkterfolg in der laufenden Spielzeit vorbeigeschlittert. So jedenfalls die Sichtweise von Schwaben-Trainer Matthias Reiter nach einem „Spiel auf Augenhöhe“ gegen den TSV Hohenbrunn-Riemerling, das Eva-Maria Zollner mit dem 1:0 nach wenigen Sekunden eröffnet hatte. Per Strafstoß (9.) und Nachschlag (15.) drehte Hohenbrunn die Partie jedoch binnen sechs Minuten – ehe die Heimelf ihrerseits durch Zollners Doppelpack egalisieren konnte (24.).

„Wir hatten einerseits Pech, dass Eva Zollner schon früh verletzt raus musste und waren andererseits vorne zu harmlos“, monierte Matthias Reiter reihenweise ungenutzte Abschlussmöglichkeiten in der Folgezeit. Dahingehend erwiesen sich die Gäste effektiver und stellten mit dem Pausenpfiff auf 2:3. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es laut Reiter bei einer torlosen, „engen Kiste, bis irgendwann bei uns der Dampf raus war und wir ein bisschen resigniert haben“. Den 2:4-Schlusspunkt setzten die Gäste (81.). (bj)

M. Schwaben II: Nemeth, Fryba, Witz, Meier, Lange, Anzi, Mirschina, Brandlmeier, Lüll, k.A., Zollner; Zehentmeier, Gripp, Greißel, Seidl.