SpVgg Markt Schwabener Au: Meister ohne Spiel - Feier nach letztem Spiel

Von: Olaf Heid

Sie hatten sich auf das Duell am gestrigen Mittwoch gegen die SG Aschheim/Kirchheim gefreut. Die Fußballfrauen der SpVgg Markt Schwabener Au wollten in dieser Partie mit einem Sieg den Meistertitel in der Kreisklasse fixieren.

Markt Schwaben – Das musste die Mannschaft um Trainer Matthias Reiter aber gar nicht. Grund: Das Spiel wurde am späten Dienstagabend von der spielleitenden Stelle abgesagt.

„Jetzt sind wir Meister ohne Spiel“, bedauerte Reiter die Absage – die zweite der Saison – und den Nichtantritt der SG. „Es ist äußerst schade, dass wir nicht spielen konnten. Die Spielerinnen hätten natürlich sehr gerne gespielt.“ Die Punkte werden bald dem Markt Schwabener Konto zugeordnet, womit der verlustpunktfreie Spitzenreiter vom Tabellenzweiten FC Fasanerie-Nord nicht mehr einzuholen ist. Der Meistertrainer fügte lachend hinzu: „Und es gab nur ein 2:0 fürs Torverhältnis.“

Die erhoffte Meistersause auf dem Feld fiel damit auch aus, soll aber unbedingt nachgeholt werden, versprach Reiter. „Die Feier gibt es nach dem letzten Heimspiel am 28. Mai im Heimspiel gegen den SC Vierkirchen II – hoffentlich mit beiden Mannschaften.“ Denn durch den nun sicheren Aufstieg der SpVgg-Ersten in die Kreisliga darf sich auch die Zweite für den Sprung in die nächste Klasse bereit machen. Die Reserve führt die A-Klasse 3 deutlich an. (Olaf Heid)