Kein Härtestest: SpVgg Markt Schwabener Au siegt in Karlsfeld

Von: Olaf Heid

Souveräner Sieg: Die Frauen der SpVgg Markt Schwabener Au gewinnen gegen Eintracht Karlsfeld. © S. Hecken

Erst ein verwandelter Foulelfmeter hat die Markt Schwabener Fußballerinnen im Kreisliga-Duell beim TSV Eintracht Karlsfeld auf die Siegerstraße gebracht. Nach Anna Formanskis Treffer (30.) erhöhte Elisabeth Weber auf 2:0 (35.). Am Ende hieß es 4:1 (2:1) für den Primus.

Markt Schwaben – „Das Spiel war davon geprägt, dass Karlsfeld erst ab der Mittellinie überhaupt versucht hat mitzuspielen“, schilderte SpVgg-Cheftrainer Matthias Reiter die Probleme seiner Elf im Spielaufbau. Zudem scheiterten die Gäste immer wieder „an der wirklich guten Torhüterin“ des Tabellenletzten.

Entscheidend war für den Coach aber die Umstellung nach 20 Minuten, mit der er Elli Weber aus der Abwehr in den Sturm beorderte. „Von da an, hatten wir mehr Druck im Strafraum“, so Reiter. Das ärgerliche Gegentor zum 1:2 (43.) war ein Konter, „den wir zu zögerlich verteidigt haben“. Nach Seitenwechsel hatte der Kreisliga-Spitzenreiter aber alles im Griff. Laura Staudigl (70.) und erneut Weber (82.) besorgten den 4:1-Endstand.

„Es war aber eigentlich eine gute Leistung“, zog Reiter ein zufriedenes Fazit, „aber wohl kein echter Härtetest für nächstes Wochenende“. Denn da wartet am Sonntag (15 Uhr) in München das ultimative Topspiel beim direkten Verfolger auf die SpVgg-Frauen. „Mit dem TSV Turnerbund erwartet uns ein extrem schwer zu spielender Gegner.“ (Olaf Heid)

Markt Schwaben I: Schreil, Eberherr, Liebelt, Gaubatz, Schröter, L. + E. Schmitt, Formanski, Weber, Bauer, Staudigl; Stohr.