Späte Umstellung ebnet den Weg: Markt Schwabener Au dreht Kreisliga-Topspiel und siegt

Von: Olaf Heid

Teilen

Handshake vor dem Spiel: Die Frauen der SpVgg Markt Schwabener Au beim TSV Turnerbund. © S. Hecken

Der Weg gen Bezirksliga ist geebnet, die Frauen der SpVgg Markt Schwabener Au haben sich nach einem packenden Spitzenspiel beim Verfolger TSV Turnerbund mit 2:1 (0:1) durchgesetzt und die Münchnerinnen nun um vier Punkte distanziert.

SpVgg-Coach Matthias Reiter erlebte an der Seitenlinie einen nervenaufreibenden Krimi. Die Gäste, die nur mit zwei Auswechselspielerinnen angetreten waren, taten sich anfangs „sehr schwer. Turnerbund hat versucht mit langen Bällen in die Spitze zu kommen und hat dann extrem Druck gemacht“, musste der Coach einige bange Momente überstehen, aber auch den „verdienten“ 0:1-Rückstand (16.) erleben.

Doch im Anschluss kam Markt Schwabens Team besser ins Spiel. „Wir haben uns vermehrt Chancen herausgespielt, diese aber immer schwach abgeschlossen“, bedauerte Reiter. „Nach der Halbzeit hat Turnerbund nicht mehr so intensiv gepresst, was uns entgegengekommen ist.“ Zwingende Chancen waren aber Mangelware – bis eine taktische Umstellung in Minute 75 entscheidend wirkte.

Ausgerechnet die beiden angeschlagenen Spielerinnen, Anna Formanski und Lea Schmitt, ließen die Gäste in der Schlussphase noch jubeln. Letztere wurde in die Sturmspitze beordert, setzte sich prompt über links durch und traf mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck zum 1:1 (78.). Nur vier Minuten später nahm Formanski einen langen Pass gut auf und netzte zum 2:1 (82.) ein.

Der Turnerbund drückte, angeführt von Liga-Toptorjägerin Sheeva Seyfi (30), auf den Ausgleich. Doch Primus SpVgg verteidigte alles geschickt und kampfstark weg. „Das war eine klasse Mannschaftsleistung“, jubelte Reiter mit seiner weiter ungeschlagenen Formation, „aber auch sehr nervenzehrend“. Ab sofort läuft der Markt Schwabener Countdown für den Kreisliga-Abschied. (Olaf Heid)

Markt Schwaben: Schreil, Eberherr, Liebelt, Stohr, Schröter, L. + E. Schmitt, Stohr, Schröter, Formanski, Weber, Bauer, Staudigl; Lange, Weinheimer.

Kreisklasse 1

SpVgg Markt Schwabener Au II – SG Aschheim/Kirchheim 0:1

Die Kreisliga-Reserve der SpVgg konnte im Heimspiel nicht an die gute Leistung der Vorwoche anknüpfen. Das Kreisklasse-Duell „hätte keinen Sieger verdient gehabt. Wir waren nicht in der Lage unsere Chancen zu nutzen“, bedauerte Reiter. Stattdessen „haben wir den Siegtreffer für Aschheim erzielt“, als man in der Abwehr zu behäbig agierte und den Ball unglücklich ins eigene Tor „klärte“. Noch liegt man aber vor der Abstiegszone.

SpVgg Markt Schwabener Au II: Nemeth, Salzmann, Fryba, Lange, Brandlmeier, k.A, Anzi, k.A., Weinheimer, Witz, Mayer; Greißel, Zollner, k.A.