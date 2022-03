Stefan de Prato: Wiedersehen mit dem Ex-Verein - der Knipser zurück an alter Wirkungsstätte

Teilen

stefan de prato Spielrtrainer TSV Poing © fupa

Ungewohntes Bild. Stefan de Prato kehrt nach Moosach zurück, allerdings auf Seite des Gegners. Der Spielertrainer gastiert zum ersten Mal in seiner alten Heimat.

Sympathiebekundung der Moosacher Fans, die Stefan de Prato einst zum Bleiben überreden wollten. archivFoto: s. rossmann © Stefan Rossmann

Moosach – Ein Wiedersehen bereitet bekanntlich Freude. Das gilt auch für Stefan de Prato und den TSV Moosach. Am Sonntag (14.30 Uhr) kehrt der aktuelle Poinger Spielertrainer erstmals als Gegner in seine alte Heimat zurück. „Ich war dort sechs Jahre lang auf Torejagd. Ich freue mich auf die Leute“, gibt de Prato preis. „Allerdings sind aus dem damaligen Team nicht mehr viele Spieler in Moosach aktiv. Deswegen ist es nicht ganz so besonders“, spielt de Prato die persönliche Bedeutung der Partie ein wenig herunter. Trotzdem bleiben die Erinnerungen an die damalige Zeit für ihn unvergessen.

Kurz vor de Pratos Abgang in die Regionalliga nach Garching versuchten die Fans, ihn mit einem Plakat zum Bleiben zu überreden. „Da habe ich mich sehr geehrt gefühlt und es hat mich schon auch stolz gemacht“, erinnert sich Moosachs ehemaliger Top-Torjäger. „Aber meine Entscheidung war zum damaligen Zeitpunkt bereits gefallen. Ich wollte versuchen, höherklassig zu spielen.“

Stefan de Prato beim TSV Poing © kn

Ein ehemaliger Weggefährte ist Moosachs Abteilungsleiter Jürgen Werner. Der Kontakt zwischen beiden riss auch nach de Pratos Abgang 2016 nicht ab. „Wir schreiben uns in regelmäßigen Abständen, gratulieren uns zum Beispiel zum Geburtstag“, so Werner. Wer am Sonntag nach dem Spiel den größeren Grund zum Feiern hat, ist noch unklar. „Wir erwarten bis zu 100 Zuschauer. Mit ihnen im Rücken wollen wir Poing ärgern. So wie in der Hinrunde“, kündigt Werner an. Damals trotzten die Moosacher dem favorisierten Spitzenreiter der A-Klasse ein 0:0-Unentschieden ab.

Es war der bislang einzige Punktverlust des TSV Poing in der laufenden Saison. Entsprechend möchten Stefan de Prato und sein Team etwas gutmachen: „Meine Jungs sind besonders motiviert. Wir sind richtig heiß und haben Bock.“ Dann wird die Freundschaft zwischen Stefan de Prato und dem TSV Moosach voraussichtlich für mindestens 90 Minuten ruhen. „Vor und nach dem Spiel wird aber entspannt geratscht“, kündigt Jürgen Werner ein harmonisches Aufeinandertreffen an. Mit einem Erfolg gegen de Pratos Ex-Verein würde Ligafavorit Poing seine Position an der Tabellenspitze festigen und die Verfolger aus Markt Schwaben und Haar weiter auf Distanz halten. (fhg)