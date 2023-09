„Super Sieg fürs Selbstbewusstsein“: Anzing schlägt Ottobrunn – Drei Treffer vor der Pause

Von: Wolfgang Herfort

Showdown am Elfmeterpunkt: Anzings (schwarz) Adrian Blumberg behielt gegen Ottobrunns (rot) Keeper Lerch die Nerven und schnürte seinen Doppelpack zum 3:0. f:c.riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Der TSV Ottobrunn unterliegt dem SV Anzing klar. Der SVA klettert durch den Sieg damit in der Tabelle der Kreisliga 3 weiter nach oben.

Anzing – Franz Pritzls Kommentar beim Handschlag mit David Darmoro war bezeichnend. „Hochverdient“ sei der 3:0-Heimsieg des SV Anzing gewesen, gab Ottobrunns Trainer zu. Eine Einschätzung, die der SVA-Coach nur teilen konnte. Zumindest für die erste Halbzeit, in der seine Anzinger, „alles umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten“.

Sämtliche taktische Vorgaben seien eingehalten worden – und führten zum Erfolg. Die Führung für die Gastgeber gelang Gabriel Thul, der eine Flanke aus dem Halbfeld per Kopf in die Ottobrunner Maschen beförderte (10.). Bezeichnend für das Anzinger Spiel das 2:0: Ottobrunn wurde effizient gestört, die Balleroberung in einen Konter umgesetzt. Dass Christian Rickhoffs Abschluss am Pfosten landete, war kein Problem, denn Adrian Blumberg war zur Stelle und versenkte die Kugel zum (26.).

Anzing blieb konsequent bei seiner offensiven Ausrichtung und bekam in der 31. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Eine unumstrittene Entscheidung von Schiri Maximilian Biertümpfel (SC Baldham-Vaterstetten). Blumberg trat an und der Dreier war mit dem 3:0 noch vor der Pause so gut wie eingesackt.

Da war es für Darmoro leicht zu verschmerzen, dass sich der SVA in der zweiten Halbzeit „unnötig selber in die Bredouille“ brachte. „Wir müssen künftig intelligenter agieren“, fasste der SVA-Coach die folgenden Minuten zusammen, in denen der TSV Ottobrunn allerdings keine brandgefährliche Situation kreieren konnte, denn „wir haben alles gut wegverteidigt. Die Partie und der Sieg waren super fürs Selbstbewusstsein“, fasste David Darmoro das Spiel zufrieden zusammen.

SV Anzing: Flo. Huber, Stadler, Rauch, Rickhoff, K. + A. Blumberg, Hetzel, Thul, Schuster, Hrase, A. Huber - Erden, Behr, Schmid, Niederreiter, Dausch, Geßner.