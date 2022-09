Ohne Rickhoff, Stadler und Huber: SV Anzing verliert Derby gegen Kirchseeon

Wurde im Derby vermisst: Christian Rickhoff. © sro

Mit den verletzten Stammkräften Christian Rickhoff, Benno Stadler und Alex Huber fehlte dem SV Anzing im Heimderby gegen den ATSV Kirchseeon jede Menge Erfahrung.

Anzing – „Dafür hatten wir eine extrem junge Mannschaft mit drei 19-jährigen,“ sah SVA-Co-Trainer Christian Rauch auch in dieser Altersstruktur einen Grund dafür, dass der ATSV zunächst besser in die Partie kam und durch einen Standard von Lukas Alberter in Front ging (9.). Kurz vor dem Seitenwechsel führte ein Kopfball von Maximilian Hotz zum 0:2 (45.). Noch in derselben Spielminute schaffte Anzing durch einen Strafstoß von Adrian Blumberg den 1:2-Anschluss.

Auch im zweiten Abschnitt schmeckte den verjüngten Anzingern das körperbetonte Auftreten der Kirchseeoner nicht. „Aber ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben bis zum Schluss gekämpft,“ lobte Rauch. „Aber es hat halt dann nicht gereicht, Kirchseeon war der verdiente Sieger.“ Danny Hahne traf für den ATSV zum 3:1 (78.), mit seinem Elfmeter scheiterte der Rückkehrer aber an Anzings Schlussmann Deniz Erden. Dieser Fehlschuss brachte Anzing durch den auf der Gegenseite verwandelten Strafstoß von Felix Schmieg (85.) noch einmal zurück in die Partie. „Der Ausgleich wäre aber nicht verdient gewesen. Wir hatten außer den beiden Elfmetern aus dem Spiel heraus keine Chancen,“ erklärte Rauch. (arl)

SVA: Erden, Schmidt, Munker, Nitschke, Blumberg A. + K., Lezi, Lehrmann, Reuel, Hollerieth, Geßner, Muck, Schmieg.

ATSV: Glaser, Alberter D. + L., Hainthaler, Koepp, Naumann, Geber, Hahne, Gütermann, Hotz, Bliemel, Huber, Ohlberger, Mayr, Krauss.