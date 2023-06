SV Anzing und FC Parsdorf gehen Spielgemeinschaft ein: „Absolut sinnige und richtige Entscheidung“

Von: Olaf Heid

2015 standen sich die beiden Vereine bei einem Testspiel gegenüber. Jetzt kommt die SG. © Stefan Rossmann

Der SV Anzing und der FC Parsdorf werden zukünftig als Spielgemeinschaft an den Start gehen. Für beide Vereine wurden die Personalsorgen zu groß.

Anzing/Parsdorf – Im Landkreis formiert sich ein neues Fußball-Gespann. Der SV Anzing und der FC Parsdorf bündeln ihre Kräfte und beschreiten künftig auch im Herrenbereich einen gemeinsamen Weg.

Ab der anstehenden Saison 2023/24 gehen beide Vereine eine enge Kooperation ein, die sich nicht nur die Entwicklung des Jugendfußballs in Anzing und Parsdorf auf die Fahne geschrieben hat, sondern auch als Spielgemeinschaft der Herrenmannschaften für Furore sorgen möchte.

„Der Fokus dieser Zusammenarbeit liegt darauf, Personalengpässe bei den Herren besser zu kompensieren und unseren Jüngsten eine erstklassige Ausbildung und eine optimale sportliche Perspektive zu bieten“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung beider Parteien.

Beide Vereine arbeiten bereits in der Nachwuchsarbeit zusammen

Bereits heute sind die Nachwuchsspieler beider Vereine auf dem Kleinfeld als „SG Anzing-Parsdorf“ im Spielbetrieb. Durch den Zusammenschluss möchte man diesen Kickern noch bessere Chancen bieten, sich sportlich weiterzuentwickeln.

„Es ist eine absolut sinnige und richtige Entscheidung, um den Spielbetrieb auch in den nächsten Jahren gewährleisten zu können“, freut sich Anzings Trainer Christian Rauch auf die Fusion. „Im Jugendbereich ist die Zusammenarbeit schon seit Jahren super, von daher ist dieser Schritt nun nur die logische Konsequenz für Vereine wie uns, die kein Geld in die Hand nehmen können und möchten, um externe Spieler zu verpflichten.“

Christian Rauch, Trainer aufseiten des SV, hält die Spielgemeinschaft für die richtige Entscheidung. © SV Anzing

Die Verantwortlichen der SG standen lange mit BFV-Spielleiter Christian Schuster in Kontakt, um das Vorgehen zu besprechen. Die erste Mannschaft müsse, so FCP-Vorsitzender Konrad Rauch, weiter als SV Anzing geführt werden. „Das hat aus spielrechtlichen Gründen vom BFV aus so sein müssen. Das ist eine Vorgabe, um drei Teams melden zu können“, erklärt Parsdorfs Fußball-Chef.

Offizieler neuer Name: SG Anzing-Parsdorf in der A-Klasse – Reserve-Mannschaft in der C-Klasse

Man sei hier deshalb der Empfehlung des BVF-Spielausschusses gefolgt. Der FCP gibt seinerseits die Kreisklasse entsprechend auf und geht als federführender Verein in die A-Klasse – das Team heißt offiziell SG Anzing-Parsdorf I. In der C-Klasse 6 heißt es dann SG Anzing-Parsdorf II.

Vorher hatten beide Vereine je zwei Teams im Spielbetrieb – mit der SG wolle man nun das personelle Auf und Nieder reduzieren. „Da haben sich einzelne Mannschaften schon mit drei Verletzten schwer getan“, so Konrad Rauch. Die SG solle nun ein guter Lösungsansatz sein, um Engpässe im Kader zu kompensieren. Wie viele Akteure es pro Team werden, könne er noch gar nicht sagen, aber 20 je Kader wären vielleicht eine gute Zahl. „Je mehr Spieler es letztlich sind, desto besser“, sagt der FCP-Vorsitzende.

Teambuilding-Maßnahmen im Fokus – Vier Trainer an der Seitenlinie

Der Fokus werde nun zuerst auf Teambuilding-Maßnahmen liegen, schildert Konrad Rauch. Die Spieler sollen sich erst einmal besser kennenlernen, darum werden die Trainingseinheiten in der Vorbereitung und auch die ersten Spiele im Wechsel an beiden Standorten abgehalten. Wie es unter der Saison laufen wird, würden sich die Hauptverantwortlichen der SG überlegen, sobald der Spielplan der Kreisliga, A- und C-Klasse feststehen.

Der FCP-Vorsitzende Konrad Rauch würde sich über so viele aktive Spieler wie nur möglich freuen. © FC Parsdorf

Für die erste Garnitur der Spielgemeinschaft steht künftig eine geballte Fußballlehrer-Kompetenz zur Verfügung. Zum Anzinger Trainer-Duo Christian Rauch und Christian Rickhoff gesellen sich die Parsdorfer Kollegen David Darmoro und Christian Eichinger. Alle vier sollen ihr Engagement offiziell fortsetzen, „gemeinsam an der Seitenlinie stehen“ und „ihre Erfahrung und Expertise einbringen“.

Coach Rene Greithanner übernimmt zweite Mannschaft – Pero Klepsch als Co-Spielertrainer

Die zweite Mannschaft wird weiterhin von Coach Rene Greithanner betreut. Parsdorfs Pero Klepsch soll als spielender Co-Trainer für Unterstützung sorgen. „Die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit das Fußballangebot in Anzing und Parsdorf nachhaltig stärken wird“, heißt es zudem in der Pressemitteilung.

„Die engagierte Zusammenarbeit der Jugendtrainer sowie die gebündelten Ressourcen im Herrenbereich werden dazu beitragen, talentierte Spieler zu fördern und ihnen eine erstklassige fußballerische Ausbildung zu bieten.“

Bis zum Trainingsauftakt am 10. Juli sind weitere interne Gesprächsrunden angesetzt, um letzte Einzelheiten und offene Fragestellungen zu klären. Dann möchte das neue Fußball-Gespann Anzing/Parsdorf auch im Herrenbereich für viel Furore sorgen. (Florian Hennig / Olaf Heid)