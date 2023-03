Windunterstützer Gegentreffer – SV Anzing kassiert bittere Heimpleite

Der SV Anzing versucht mir gemeinsamen Kräften zu klären. © Christian Riedel

Auch in der Heimpartie gegen den FC Phönix blieb dem SV Anzing nach der Niederlage in Kirchseeon ein Erfolgserlebnis versagt. In einem vom Zufall geprägten Kreisliga-Spiel unterlagen Anzings Kicker mit 1:2 und bleiben damit in unmittelbarer Abstiegsgefahr.

Anzing – „Das hatte im Prinzip mit Fußball wenig zu tun aufgrund des Platzes und dem Wetter. Das war alles sehr unberechenbar“, berichtete auch Spielertrainer Christian Rickhoff von den Unwägbarkeiten der Begegnung. Zumindest hätte aber der frühe Rückstand mit einer besseren Abstimmung verhindert werden können. Gästespieler Baba Ndow profitierte von dem Defensivfehler der Anzinger und traf zum 0:1 (12.).

Die Heimelf kam aber zurück und egalisierte bei „einem der wenige spielerischen Elemente“, laut SVA-Coach Rickhoff, Nach einem schön vorgetragenen Angriff traf Markus Gessner zum kurzzeitigen 1:1 (29.). Doch ein windunterstützter Flankenball von Marko Todorovic senkte sich ins Anzinger Tor (31.), im zweiten Durchgang fiel Anzings Elf nichts Zwingendes mehr ein. (arl)

SV Anzing: Erden, Muck, Behr, Schmid, Rickhoff, Blumberg K. + A., Deutschbein, Lehrmann, Huber, Geßner, Lezi.