Ohne Probleme gegen Fortuna: Anzing dominiert Unterhaching

Teilen

Freut sich über einen gelungenen Auftakt gegen Fortuna Unteraching: Anzings Spielertrainer Christian Rickhoff (l., hier gegen den TSV Ebersberg). © SRO EBERSBERG

Der SV Anzing hat in der Fußball-Kreisliga einen ungefährdeten Heimerfolg eingefahren.

Anzing – Der SV Anzing hat in der Fußball-Kreisliga einen ungefährdeten Heimerfolg eingefahren. Die Elf von Spielertrainer Christian Rickhoff bezwang Fortuna Unterhaching mit 3:0 (2:0) Toren und stellte damit die Weichen für eine ambitionierte zweite Saisonhälfte. „Unser Ziel ist Platz zwei. Ganz ohne Druck. Aber wir spielen nicht, um am Ende Dritter zu werden“, meinte Rickhoff.

Gegen Unterhaching ging der SVA früh in Führung. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte und einem schnellen Angriff gelang Florian Niederreiter das 1:0 (7.). Anzing ließ in der Folge ein paar gute Möglichkeit liegen. Es verging eine knappe halbe Stunde, bis Alexander Huber nach einem Freistoß per Kopf zum 2:0 traf (36.). „Das war extrem wichtig für uns“, gab Rickhoff zu Protokoll. Im Laufe des zweiten Abschnitts ließ die Qualität des Untergrunds nach. So häuften sich nun auch die Ballverluste auf der Anzinger Seite.

Aber dank der komfortablen 2:0-Führung im Rücken, spielte der SVA die Partie gegen einen „harmlosen Gegner“ souverän nach Hause. „Unser Sieg war nie gefährdet“, sagte Rickhoff. In der Nachspielzeit machte Alexander Meier mit einer sehenswerten Aktion aus 16 Metern Torentfernung endgültig den Deckel drauf (90.+3). „Das war eine sehr gute erste Hälfte. Aber wir müssen uns weiter steigern“, weiß Rickhoff im Hinblick auf den anvisierten zweiten Tabellenplatz. Am kommenden Spieltag wartet dafür ein echter Gradmesser. Dann trifft Anzing (4.) auf Tabellennachbar FC Phönix (3.). (fhg)

SV Anzing: Yildiz, Schmid, Stadler, Meier, Rickhoff, A. Blumberg, K. Blumberg, Reuel, Niederreiter, Hösl, Huber - Behr, Keller, Deutschbein.