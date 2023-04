Anzing behält gegen die Fortuna die Oberhand – Zornedings Lauf geht weiter

Knapper Erfolg: SV Anzing kämpft sich zum Sieg über die Fortuna Unterhaching. © Christian Riedel

In der Kreisliga 3 feiert der TSV Zorneding den dritten Sieg im fünften Spiel in der Rückrunde. Die Fortuna muss sich dem SV Anzing geschlagen geben.

Fortuna Unterhaching – SV Anzing 0:1

Die Erleichterung war groß bei den Kickern des SV Anzing nach dem Schlusspfiff. Der SVA behielt mit 1:0 (1:0) in der Vorstadt die Oberhand und feierte somit seinen ersten Rückrundensieg. „Mein Dank geht an alle Spieler für ihren Einsatz. Wir sind überglücklich“, freute sich Coach Christian Rauch.

Die Anzinger waren in Unterhaching von Beginn an um Spielkontrolle bemüht, während die Platzherren ihre Defensivarbeit in den Fokus rückten und auf gegnerische Fehler lauerten. Anzings Adrian Blumberg (17.) machte Fortunas Idee frühzeitig einen Strich durch die Rechnung, als er sich im Zentrum durchsetzte, abzog und im Nachschuss den gegnerischen Schlussmann in die falsche Ecke schickte.

Im zweiten Durchgang ließ Christian Rickhoff zu Beginn eine große Möglichkeit liegen, sein Lupfer ging über den Querbalken. Im Anschluss präsentierten sich die Gastgeber aktiver und kamen in der Nachspielzeit fast noch zum Ausgleich. SVA-Keeper Deniz Erden hielt die drei Punkte jedoch fest. „Endlich war das Glück mal wieder auf unserer Seite“, freute sich Rauch. (fhg)

SV Anzing: Erden, Muck, Behr, Schmid, Rickhoff, K. Blumberg, A. Blumberg, Deutschbein, Hösl, Huber, Geßner.

TSV Zorneding – SV Heimstetten II 4:1

Der TSV Zorneding hat den dritten Sieg in der Rückrunde eingefahren. Gegen Tabellenschlusslicht SV Heimstetten II setzten sich die Zornedinger mit 4:1 (1:1) durch. „Wir haben unser letztes Drittel richtig gut verteidigt und hatten so die gegnerische Qualität unter Kontrolle“, sagte Trainer Sascha Bergmann nach dem Erfolg über die SVH-Reserve, die mit Verstärkung aus der ersten Mannschaft angereist war.

Bergmanns Schützlinge konzentrierten sich aufs Konterspiel und dies lief nach Plan. Michael Witaschek legte quer auf Tobias Knöcklein (14.), der nur noch einschieben musste. Den Heimstettener Ausgleich (31.) nach einer Ecke verdaute der TSV rasch und ging nach wenigen Sekunden im zweiten Spielabschnitt durch einen Heber von Matthias Schuster (46.) erneut in Führung.

Ein Doppelpack von Witaschek (65., 88.) brachte den Zornedinger Heimsieg. Damit beträgt der Vorsprung auf einen Relegationsrang nun neun Punkte. „Aber wir sind definitiv noch nicht durch“, mahnte Bergmann. (fhg)

TSV Zorneding: Pohn, Ullrich, Bayer, Matthias, Lentner, Knöcklein, Kasper, Eberhardt, Schuster, Englmann, Witaschek - Höger, Jarosch, Ziepl.