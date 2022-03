„Alles kann, nichts muss“: SV Anzing geht selbstbewusst in die Frühjahrsrunde

Von: Wolfgang Herfort

Der SV Anzing will auch in der Rückrunde über die körperliche Fitness kommen. © Christian Riedel

„Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen“, sagt Christian Rauch, Co-Trainer des SV Anzing. Dennoch sei man in der komfortablen Lage, dass zum Start der Frühlingsrunde kein Druck herrscht.

Anzing – „Wir stehen gut da. Können andere jagen, wenn’s bei uns läuft.“ Seine Anzinger seien deshalb „tiefenentspannt“. Und bereit, Fortuna Unterhaching am Sonntag um 15 Uhr zu empfangen.

Dass die Aufstellung nicht gerade optimal ist, „damit dürften sich wohl alle Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen herumschlagen“. Spielerisch sei man dennoch auf der Höhe. Auch dank des Trainingslagers in Rosenheim, das genutzt wurde, „um in Ruhe an unserem Fußballspiel zu arbeiten. Das hat uns vorangebracht“, ist Rauch überzeugt. „Natürlich wäre es ideal, wenn der eine oder andere einen Schritt weiter wäre“, so Rauch, der von Aufstiegsambitionen nichts wissen will. „Lieber wollen wir unsere Jugend über Jahre weiterentwickeln, und wenn wir dann so weit sind, schauen wir einmal.“ Sollte es sich früher ergeben, „wären wir allerdings auch nicht abgeneigt, hoch zu gehen. Alles kann, nichts muss.“

Paradestück der Anzinger Elf soll weiterhin die Abwehr sein. Nur die Defensivabteilungen der beide Erstplatzierten, SK Srbija und Phönix, verrichteten bislang ihre Arbeit noch effektiver.

In Sachen Optik hat das ohnehin schmucke SVA-Stadion weiter zugelegt. Rechtzeitig zur Rückrunde wurde die Tribüne mit dem Anzinger Logo versehen, die neue Licht- und Tonanlage installiert. „Die Rahmenbedingungen sind gigantisch“, schwärmt Christian Rauch. Fehlt nur noch der entsprechende Auftakt. (hw)